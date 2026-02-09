¡Ú¥é¥¤¥Ö¥ì¥Ý¡¼¥È¡Ûgo!go!vanillas¡¢¥Ä¥¢¡¼¡ãSCARY MONSTERS TOUR 2025-2026¡ä¥Û¡¼¥ëÊÔ¤ò´°Áö¡£¡Ö²Î¤Ã¤Æ¡¢ÍÙ¤Ã¤Æ¡¢ºÇ¹â¤ä¤ó¡ª¡×
Á´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¡ãSCARY MONSTERS TOUR 2025-2026¡ä¤ò³«ºÅÃæ¤Îgo!go!vanillas¡£Æ±¥Ä¥¢¡¼¤Ï¥Û¡¼¥ë¸ø±é¤È¥¢¥ê¡¼¥Ê¸ø±é¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¥Û¡¼¥ëÊÔ¤¬´°·ë¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¥Û¡¼¥ëÊÔ¤Î11¸ø±é¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¥½¡¼¥ë¥É¥¢¥¦¥È¡£go!go!vanillas¤Ï³ÆÃÏ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤È¤È¤â¤Ë²¹¤«¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤ò²á¤´¤·¤¿¡£¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¤«¤é¤Î¥ì¥Ý¡¼¥È¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
2025Ç¯11·î24Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿ÀçÂæ¸ø±é¤Î²ñ¾ì¤Ï¡¢Åìµþ¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥ó¥Û¡¼¥ëµÜ¾ë¡£60Ç¯°Ê¾å¤ÎÎò»Ë¤ò»ý¤Ä¥Û¡¼¥ë¤Ç¤¢¤ê¡¢2028Ç¯¤Î³«´Û¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¿·ÃÛ¡¦°ÜÅ¾¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£³¹¤ÎÊ¸²½¤ò»Ù¤¨¡¢¿Í¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤È¤È¤â¤Ë¤¢¤êÂ³¤±¤¿¤³¤Î¾ì½ê¤Ç¡¢go!go!vanillas¤ÏµÜ¾ë¸©¤Ç¤Ï½é¤Î¥Û¡¼¥ë¸ø±é¤ò¼Â¸½¤µ¤»¤¿¡£Ï·¼ãÃË½÷¡¢Éý¹¤¤À¤Âå¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬µÒÀÊ¤òËä¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
go!go!vanillas¤¬2025Ç¯9·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡ØSCARY MONSTERS EP¡Ù¡£¥í¥ó¥É¥ó¤Ç¤Î¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤ä³¤³°¥Õ¥§¥¹½Ð±é¤Ê¤É³èÆ°¤Î¾ì¤ò¹ñ³°¤Ë¤â¹¤²¡¢²»³Ú¿ÍÀ¸¤òëð²Î¤¹¤ëÈà¤é¤¬À¸¤ß½Ð¤·¤¿¤³¤ÎEP¤Ë¤Ï¡¢¥ê¥¹¥Ê¡¼¤¬°ì¿Í¤ÇÂÐÖµ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤º¤Æñ¤È¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤¿»þ¡¢·õ¤Ë¤â½â¤Ë¤â¤Ê¤ë²»³Ú¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£³«±éÁ°¤Î¾ìÆâ¤Ç¤Ï¡¢RPG¥²¡¼¥à¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î³Ú¶Ê¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é»Ï¤Þ¤ëËÁ¸±¤Ø¤Î´üÂÔ¤ò¹â¤á¤ë¡£¤ä¤¬¤ÆEP¤Î¥¢¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¤ÈÆ±¤¸¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Õ¥é¥Ã¥°¤ËºÌ¤é¤ì¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ä¡¢¥ì¡¼¥¶¡¼¸÷Àþ¤¬¥É¥é¥´¥ó¤òÉÁ¤½Ð¤¹¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°±é½Ð¤¬¡¢´ÑµÒ¤ò¡ØSCARY MONSTERS EP¡Ù¤ÎÀ¤³¦¤Ø¤ÈÍ¶¤Ã¤¿¡£
¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¸½¤ì¤¿ÌøÂô ¿ÊÂÀÏº¡ÊGt¡Ë¡¢Ä¹Ã«Àî¥×¥ê¥Æ¥£·ÉÍ´¡ÊBa¡Ë¡¢¥¸¥§¥Ã¥È¥»¥¤¥ä¡ÊDr¡Ë¡¢¥µ¥Ý¡¼¥È¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î°æ¾åÆ×»Ö¡ÊKey¡Ë¤¬¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò·«¤ê¹¤²¡¢²ñ¾ì¤Î´üÂÔ¤ò¹â¤á¤ë¤Ê¤«¡¢ËÒ Ã£Ìï¡ÊVo/Gt¡Ë¤Ï¥¹¥Æ¡¼¥¸²¼¼êÂ¦¤Î²ÖÆ»¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢´ÑµÒ¤Î´¿À¼¤òÍá¤Ó¤ë¡£¥»¥¤¥ä¤Î¹ï¤à¥Ó¡¼¥È¤¬4Ê¬²»Éä¤«¤é8Ê¬²»Éä¤Ø¡¢¤µ¤é¤Ë16Ê¬²»Éä¤Ø¤ÈÊÑ²½¤·¡¢¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Î¡Ö¶À¡×¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£¥Ð¥ó¥É¤ÏÁáÂ®¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤Ê±éÁÕ¤ò¶Á¤«¤»¤¿¡£¡ÒÎ¥¤ìÎ¥¤ì¤Ç¤â¤¤¤Ä¤«¤Ï°¦¤ò¤â¤Ã¤ÆË¬¤Í¤ë¤Í¡Ó¤È¤¤¤¦²Î»ì¤Ï¡¢²»³Ú¤Ç·Ò¤¬¤ê¤Ê¤¬¤é¤âÎ¥¤ì¤ÆÊë¤é¤¹¥Õ¥¡¥ó¤òË¬¤Í¤ë¡¢¤³¤Î¥Ä¥¢¡¼¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥Õ¥ì¡¼¥º¤ËÊ¹¤³¤¨¤¿¡£
¤·¤«¤·¥Ð¥Ë¥é¥º¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë´Å¤¤¸ÀÍÕ¤Ð¤«¤ê¤òÓñ¤¯¤è¤¦¤Ê¥Ð¥ó¥É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¸·¤·¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¸½¼Â¤ÎÃæ¤Ç¤â²¿¤«¤òÄü¤á¤¿¤ê¤»¤º¡¢³Ú¤·¤¯¡¢½ã¿è¤Ë²»³Ú¤òÌÄ¤é¤¹¤³¤È¤Ç¥ê¥¹¥Ê¡¼¤òÍ¦µ¤¤Å¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¥Õ¥¡¥ó¤ÏÈà¤é¤Î¤½¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¿®Íê¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¶À¡×¤Ï¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤ò¸«¤Ä¤á¤ë¿Í¤Î²Î¤À¡£¼Ò²ñ¤¬µá¤á¤ëÀµ¤·¤µ¤ä¸÷¤À¤±¤òµá¤á¤ë»ÑÀª¤òÌä¤¤¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Î±Æ¤ä°Ç¤òÇ§¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½é¤á¤ÆËÜÅö¤Î¼«Ê¬¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ë¤È²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¶Ê¤ò²Î¤¤½ª¤¨¤¿ËÒ¤Ï¡¢¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿·õ¤ò¿¶¤ê²¼¤í¤·¤¿¡£¶À¤ÎÃæ¤Ç¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤ë¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤òÄ¾»ë¤·¡¢¤½¤ì¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢µ¶¤ê¤Î¼«Ê¬¤òÃÇ¤ÁÀÚ¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£¤³¤³¤«¤é¤¬ËÜÅö¤ÎËÁ¸±¤Î»Ï¤Þ¤ê¡£¤½¤¦ÅÁ¤¨¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê±é½Ð¤È¤È¤â¤Ë¡¢Â³¤¤¤Æ¤Ï¡¢EPÉ½Âê¶Ê¡ÖSCARY MONSTER¡×¤¬ÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¡£ÄË²÷¤Ë¼ÀÁö¤¹¤ë¥Ð¥ó¥É¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë¤ËÂÐ¤·¡¢´ÑµÒ¤ÏÏÓ¤òÎÏ¶¯¤¯¾å¤²¤Ê¤¬¤éÂç´î¤Ó¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤È´ÑµÒ¤¬°ì½ï¤Ë¶«¤ó¤À¡ÒSCARY MONSTER¡Ó¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬²ñ¾ì¤Ë¤³¤À¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤½¤ì¤¸¤ã¤¢¡¢ÀçÂæ¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ÎÀ¼¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«!?¡×¤È¤¤¤¦ÌøÂô¤«¤é¤ÎÍ¶¤¤¤Ë¾è¤ê¡¢¡Ö¥´¡¼¥´¡¼ÀçÂæ¡×¡Ö¥´¡¼¥´¡¼¥Ð¥Ë¥é¥º¡×¤È¥³¡¼¥ë¡õ¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¤¢¤È¤Ï¡¢¡Ö¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤Ø¡£ËÒ¤Ë¤è¤ë¡Ö¥¹¥ê¡¼¡¢¥Ä¡¼¡¢¥ï¥ó¡¢Ä·¤Ù¡½¡ª¡×¤È¤¤¤¦¶«¤Ó¤ò¹ç¿Þ¤Ë´ÑµÒ¤¬¥¸¥ã¥ó¥×¤¹¤ì¤Ð¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Ç¤Ï¥¹¥â¡¼¥¯¤¬Ê®¼Í¡£¤½¤·¤Æ¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÏÃ¯°ì¿Í°ìÊâ¤â°ú¤«¤º¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥Ð¥È¥ë¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë±éÁÕ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸ÄÀ¤È¸ÄÀ¤¬·ã¤·¤¯¡¢³Ú¤·¤²¤Ë¡¢¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤Ï¾Ð¤¤¹ç¤¦¡£¤³¤ì¤³¤½¤¬go!go!vanillas¡£´ÑµÒ¤¬¡Ö¥Õ¥¥¡½¡ª¡×¤È´¿À¼¤ò¾å¤²¤ë¤Ê¤«¡¢¥×¥ê¥Æ¥£¤ÈÌøÂô¤ÏÁ°¤Ë½Ð¤Æ¤¤ÆµÒÀÊ¤ÎÇ®µ¤¤òÄ¾¤ËÍá¤Ó¤Ê¤¬¤é¡¢´ò¤·¤½¤¦¤Ë±éÁÕ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÄ¾¸å¤Ë¤Ï¡ÖÍèÍèÍè¡×¤¬±éÁÕ¤µ¤ì¡¢²ñ¾ì¤Î¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ï¾å¤¬¤ë°ìÊý¤À¡£
¥Ð¥ó¥É¤Î±éÁÕ¤âÀä¹¥Ä´¤À¤·¡¢´ÑµÒ¤ÎÀ¼¤â¤è¤¯½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£MC¤ÇËÒ¤¬¡Ö¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã³Ú¤·¤¤¤è¡ª¡¡¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¹â¤¤¡ª¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢Â¾¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤âð÷¤¤¤¿¡£º£²ó¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤¬µö¤»¤Ð¸ø±éÆü¤ÎÁ°¸å¤â¤½¤Î³¹¤ËÂÚºß¤·¡¢¤½¤ÎÅÚÃÏ¤Î¼«Á³¤ä¶õµ¤¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¤Þ¤ï¤ë¤³¤È¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£³¹¤È¤½¤³¤ÇÊë¤é¤¹¿Í¤¿¤Á¤Ø¤ÎÍý²ò¤¬¡¢¤³¤Î¥é¥¤¥Ö¤ÎÇ®ÎÌ¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£ÀçÂæ¤Ë¤ÏÁ°¾è¤ê¤·¤¿¤é¤·¤¯¡¢ËÒ¤Ï¶â¼Ø¿å¿À¼Ò¤Ë¹Ô¤¡¢¥Õ¥é¥Ã¤È¸ÅÃå²°¤Ë¤â´ó¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¥×¥ê¥Æ¥£¤ÏºÇ¶á¤Î¡È¿ä¤·Éð¾¡É¤Ç¤¢¤ë°ËÃ£À¯½¡¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÇ®¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£¥»¥¤¥ä¤Ï¡Ö¥¸¥ç¥¸¥ç¤Î´ñÌ¯¤ÊËÁ¸±¡×Âè»ÍÉô¤ÎÉñÂæ¤Î¥â¥Ç¥ë¤¬ÀçÂæ»Ô¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¸ÀµÚ¤·¡¢¡ÈÀ»ÃÏ¡É¤à¤«¤Ç¤ä¤òË¬Ìä¤·¤¿¤ÈÊó¹ð¤·¡¢µÒÀÊ¤ËÃÏ¸µÌ±¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¶¦´¶¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¥Ð¥Ë¥é¥º¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¤ß¤ó¤Ê¡Ö¥¸¥ç¥¸¥ç¡×¤¬Âç¹¥¤¤À¡Ê¥Ð¥ó¥ÉÌ¾¤â¡Ö¥¸¥ç¥¸¥ç¡×¤«¤éÍè¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤«¤é¡Ë¡£´ÑµÒ¤òÃÖ¤¤¤Æ¤±¤Ü¤ê¤Ë¤¹¤ëÀª¤¤¤Ç¡Ö¥¸¥ç¥¸¥ç¡×¥È¡¼¥¯¤Ë¶½¤¸¤ë»Ñ¤¬Èù¾Ð¤Þ¤·¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥Ð¥Ë¥é¥º¤Î²»¤ÎÀ¤³¦¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¿´¤ÎÃæ¤Ç¤â¤¤¤¤¤·¡¢¼«Í³¤ËÍÉ¤ì¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤¤¤¦ËÒ¤ÎÈ¯¸ÀÄÌ¤ê¡¢¥é¥¤¥Ö¤¬¿Ê¤à¤Ë¤Ä¤ì¤ÆÍÍ¡¹¤Ê³Ú¶Ê¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£ÌøÂô¤¬¥á¥¤¥ó¥Ü¡¼¥«¥ë¤òÌ³¤á¤ë¥À¥ó¥µ¥Ö¥ë¤Ê¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡ÖÀµÂÎ¡×¡£²Î»ì¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¡È¤¢¤Ê¤¿¡É¤È¤Ï¡¢º£¤³¤Î¶Ê¤òÄ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¢¤Ê¤¿¤Î¤³¤È¤Ê¤Î¤À¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤è¤¦¤ËÆÏ¤±¤é¤ì¤¿¡ÖSuper Star Child¡×¡£ÍÞÀ©¤Î¸ú¤¤¤¿¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë¤¬Æü¡¹¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤µ¤»¤ë¡Ö¥À¥ó¥Ç¥é¥¤¥ª¥ó¡×¤Ï¡¢±¢±Æ¤Î¤¢¤ë±éÁÕ¤ÈÇö°Å¤¤¾ÈÌÀ¤¬ÀäÌ¯¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Æ±¶Ê¤Î¥®¥¿¡¼¤ÎÍ¾±¤¤ò°ú¤·Ñ¤°¤è¤¦¤Ë°æ¾å¤¬ÁÕ¤Ç»Ï¤á¤¿ÀûÎ§¤Ë¾è¤»¤Æ¡¢ËÒ¤¬ÀÅ¤«¤Ë²Î¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö¾Ë»Ò¡×¤Î°ìÀá¤À¤Ã¤¿¡£¡ÒËº¤ì¤Ê¤¤¤Ç ËÍ¤¬¤¤¤ë¤³¤È¡¿¤Ò¤Ó³ä¤ì¤Æ¤â ¤¹¤°¤Ë¼£¤¹¤è ·¯¤Î¾Ë»Ò¤Î¿´¡Ó¡½¡½¥Ð¥ó¥É¤Î²»³Ú¤È´ÑµÒ°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¿´¤ò·ë¤Ö¤½¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤À¤±¤ò²Î¤¤¡¢¡Ö¥¢¥À¥à¤È¥¤¥ô¡×¤Ø¤È·Ò¤¤¤À¡£Æ±¶Ê¤Ç¤Ï¡¢ËÒ¤¬ÄÇÌ¾ÎÓ¸é¤Î³Ú¶Ê¡Ö´Ý¤ÎÆâ¥µ¥Ç¥£¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡×¤ò¸ý¤º¤µ¤à¾ìÌÌ¤â¡£¤³¤ÎÉôÊ¬¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î³¹¤Î½Ð¿È¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î³Ú¶Ê¤ò²Î¤Ã¤¿¸ø±é¤â¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¤½¤Î»þ¡¹¤Î´¶³Ð¤ä´ÑµÒ¤È¤Î´Ö¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤ë¶õµ¤¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë»ÑÀª¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤¿¡£
¥Ä¥¢¡¼¤ÇËá¤«¤ì¤¿°ìÂÎ´¶¤È¤³¤ÎÆü¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÂ¨¶½À¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥Ð¥ó¥É¤Î±éÁÕ¤¬¡¢´ÑµÒ¤ò¿´ÃÏ¤è¤¯¹âÍÈ¤µ¤»¤ë¡£¡Ö¥¯¥í¥¹¥í¥ª¥ª¥ª¡¼¥É¡×¤Ï²»¸»¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ñ¡¼¥È¤¬¤È¤Ë¤«¤¯³Ú¤·¤¤¡£ËÒ¡¢¥×¥ê¥Æ¥£¡¢ÌøÂô¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢MIDI¤Ë»ý¤ÁÂØ¤¨¤¿°æ¾å¤Þ¤Ç¤â¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¡¢´ÑµÒ¤È°ì½ï¤Ë¥¹¥Æ¥Ã¥×¤òÆ§¤à¤Ê¤É¡¢ÌÜ¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ë¤Ë¤®¤ä¤«¤µ¤À¤Ã¤¿¡£¤È¤Æ¤â¼«Í³¤Ê¡¢¥Ð¥Ë¥é¥º¤Î¥é¥¤¥Ö¤é¤·¤¤¸÷·Ê¤À¡£¡ÖÊ¿À®¥Ú¥¤¥ó¡×¤Ï¥×¥ê¥Æ¥£¤¬µÒÀÊ¤Ø²¼¤ê¡¢ÄÌÏ©¤òÊâ¤¤Ê¤¬¤é¥Õ¥¡¥ó¤ÈÄ¾¤Ë¸òÎ®¡£¤½¤·¤Æ¡ÖÀÄ¤¤¤Î¡£¡×¤Ç¤Ï¡¢´ÑµÒ¤Î¼êÇï»Ò¤È²ÎÀ¼¤¬ÌÀ¤ë¤¯¶Á¤¤¤¿¡£
ËÒ¤Ï¡Ö²Î¤Ã¤Æ¡¢ÍÙ¤Ã¤Æ¡¢ºÇ¹â¤ä¤ó¡ª¡×¤ÈÁ´³«¤Î¾Ð´é¡£go!go!vanillas¤Ï¥ì¡¼¥Ù¥ë°ÜÀÒ¡õ»öÌ³½êÆÈÎ©¸å¤Î¿·ÂÎÀ©¤Ç¡¢Á°ºî¡ØLab.¡Ù¤Èº£ºî¡ØSCARY MONSTERS EP¡Ù¤òºî¤ê¾å¤²¤¿¡£ËÒ¤Ï¹ñ³°¤Î·Ð¸³¤â´Þ¤á¡¢¡Ö10¡Á20Âå¤Îº¢¤ÎÌ´¤¬¸½¼Â¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¤³¤³¤«¤éÂè2¤Î²»³Ú¿ÍÀ¸¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡¢¤½¤ó¤Êµ¤¤¬¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈMC¤Ç¼Â´¶¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ÖÀè¿Í¤¿¤Á¤Î¥«¥Ã¥³¤¤¤¤²»³Ú¤ËÎø¾Ç¤¬¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¤º¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÃÏ¤ËÂ¤Ä¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê¸ÀÍÕ¤È²»³Ú¤ò¡¢¾¯Ç¯¤À¤Ã¤¿»þ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¤ä¤ì¤Æ¤ë¡£ÌÌÇò¤¤¤³¤È¡¢¾Ð¤¨¤ë¤³¤È¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤¬µß¤ï¤ì¤ë¤³¤È¡Ä¡ÄÁ´Éô¤³¤ÎEP¤ËµÍ¤á¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£ÉáÃÊ¤ÎÀ¸³è¤Ç¡¢·¯¤·¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡¢ÇØÉé¤ï¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤·¤ó¤É¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¤½¤ì¤ò¥Ë¥³¥¤¥Á¤È¤·¤Æ°¦¤·¤Æ¤¢¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡£¼«Ê¬¤ÎÌ£Êý¤Ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡£¤½¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤Çºî¤Ã¤¿¶Ê¤ò²Î¤¤¤Þ¤¹¡×
EP¼ýÏ¿¶Ê¡Ö¥Ò¥È¥«¥²¡×¤Ï¤½¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤È¤È¤â¤ËÆÏ¤±¤é¤ì¤¿¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ï¥ª¥ì¥ó¥¸¤ËÀ÷¤Þ¤ê¡¢¥Ð¥ó¥É¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¤¬²ñ¾ìÁ´ÂÎ¤òÍ¥¤·¤¯Êñ¤ß¹þ¤à¡£ËÒ¤¬°Ø»Ò¤Ë¹ø¤ò²¼¤í¤·¡¢²º¤ä¤«¤Ë²Î¤¦¤Ê¤«¡¢´ÑµÒ¤â¼«Á³¤ÈÀÊ¤Ë¤Ä¤¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬ÀÅ¤«¤Ë¤½¤Î²Î¤ò¼õ¤±»ß¤á¤¿¡£¡Ö²¿ÅÙ¤â¤³¤ÎÅÚÃÏ¤ËÍè¤Æ²»¤òÌÄ¤é¤·¤Æ¤¤¿¤±¤É¡¢ËÜÅö¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡¡ºÇ¸å¡¢¤½¤ó¤ÊÁÛ¤¤¤ò¤¹¤Ù¤Æ¤Ö¤Ä¤±¤¿¥é¥Ö¥ì¥¿¡¼¡¢Á´ÎÏ¤ÇÂ£¤ë¤¼¡¼¡ª¡×¤È¡¢ËÜÊÔ¥é¥¹¥È¤Ï¡ÖÀ¸¤¤â¤Î¡×¡£EP¤òÆ§½±¤·¤¿¶Ê½ç¤Ë¡¢´ÑµÒ¤âÍ½´¶¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¼«Á³¤ÈÎ©¤Á¾å¤¬¤ë¡£ÇúÎö2¥Ó¡¼¥È¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¼«Ê¬¤Î³Ú´ï¤ò»×¤¤¤¤êÁß¤ÌÄ¤é¤·¡¢´ÑµÒ¤â¤Þ¤¿Á´ÎÏ¤Ç±þ¤¨¡¢ÁÖ¤ä¤«¤Ë¶î¤±È´¤±¤¿¡£
¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¡×¤ä¡Ö¥«¥ó¥È¥ê¡¼¡¦¥í¡¼¥É¡×¤òÈäÏª¡£¥«¥Ð¡¼¶Ê¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥«¥ó¥È¥ê¡¼¡¦¥í¡¼¥É¡×¤Ï¡¢¥·¥ó¥°¥ë¡ØÊ¿À®¥Ú¥¤¥ó¡Ù¤Î¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¤È¤·¤Æ2017Ç¯¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¥é¥¤¥Ö¤Ç±éÁÕ¤µ¤ì¤ë¤Î¤ÏÄÁ¤·¤¤¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÆü¡¹¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿Àè¤Ç¡¢¤Þ¤¿²ñ¤¨¤ëÆü¤¬Íè¤ë¤Ï¤º¤À¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
ËÒ¤Ï¡Ö¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤¯¡¢µ¤»ý¤Á¤è¤¯¤ä¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥é¥¤¥Ö¤Î´¶ÁÛ¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡Ö·¯¤Ï¤¹¤´¤¤¤¾¡ª¡×¤È´ÑµÒ°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ò¹ÎÄê¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¤ª¸ß¤¤¤Ë¥Ñ¥ï¡¼¤òÊ¬¤±¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤ß¤ó¤Ê¤Î¤³¤ì¤«¤é¤Î¿ÍÀ¸¤âÈþ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¤È¡¢¥é¥¹¥È¤Î¡ÖLIFE IS BEAUTIFUL¡×¤Ë·Ò¤²¤¿¡£¡Ò·¯¤È¤Ê¤éÂç¾æÉ×¡Ó¤È¤¤¤¦²Î»ì¤ò¡ÒÀçÂæ¤È¤Ê¤éÂç¾æÉ×¡Ó¤È¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤¿²Î¤¤½Ð¤·¤ò·Ð¤Æ¡¢¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¥Ð¥ó¥É¥µ¥¦¥ó¥É¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤«¤é°î¤ì½Ð¤·¡¢µÒÀÊ¤ÎÌÀ¤«¤ê¤¬¤Ä¤¯¡£ÌÀÆü¤«¤éÆü¾ï¤Ëµ¢¤ë´ÑµÒ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥Ð¥ó¥É¤«¤é¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¥¨¡¼¥ë¤Ï¶»¤ò²¹¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤Ï¤º¤À¡£
¤½¤·¤Æ3·î22Æü¤«¤é¤Ï¡¢¥Ä¥¢¡¼¤Î¥¢¥ê¡¼¥Ê¸ø±é¤¬Ê¼¸Ë¡¦Åìµþ¡¦°¦ÃÎ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£¡ØSCARY MONSTERS EP¡Ù¤ÎÀ¤³¦¤¬¼¡¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ËÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¤¬³Ú¤·¤ß¤À¡£
text by Ëª¿Ü²ì¤Á¤Ê¤ß
photo by renzo masuda
¡ãgo!go!vanillas SCARY MONSTERS TOUR 2025-2026¡ä
¡ÚArena Tour¡Û
2026Ç¯3·î22Æü¡ÊÆü¡Ë¡ÚÊ¼¸Ë¡ÛGLION ARENA KOBE
2026Ç¯4·î19Æü¡ÊÆü¡Ë¡ÚÅìµþ¡ÛTOYOTA ARENA TOKYO
2026Ç¯4·î29Æü¡Ê¿å¡¦½Ë¡Ë¡Ú°¦ÃÎ¡ÛÆüËÜ¥¬¥¤¥·¥Û¡¼¥ë
¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â¡§8900±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
´ë²è¡¦À©ºî : COLD Records / IRORI Records
¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó¡§ÀèÃåÈÎÇä¼õÉÕÃæ
¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¡§https://lnk.to/ggv_Arena2526
SCARY MONSTERS TOUR 2025-2026ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://ggvtour2026.jp
¡ØSCARY MONSTERS LP¡Ù
2026Ç¯3·î18Æü¡Ê¿å¡Ë¥ê¥ê¡¼¥¹
Í½Ìó¡§https://lnk.to/ggv_SCARYMONSTERSLP
¢§·ÁÂÖ¡¿ÉÊÈÖ¡¿²Á³Ê
ËÜÊÔ·ÁÂÖ¡§30cmLP
ÉÊÈÖ¡§PCJA-00203
²Á³Ê¡§ 3,850±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
È¯Çä¸µ¡§IRORI Records / PONY CANYON INC.
¢£¼ýÏ¿¶Ê
Side - A
Side - B¥Ò¥È¥«¥²À¸¤¤â¤Î
