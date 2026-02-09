Amazonプライムビデオは、22日から開催されるプロ野球日本代表「侍ジャパン」の強化試合「ラグザス 侍ジャパンシリーズ 2026」計4試合を、プライムビデオでライブ配信する。地上波放送以外において、独占配信となる。

配信されるのは、2月22日、23日に宮崎で行われる福岡ソフトバンクホークス戦と、2月27日、28日に名古屋で行われる中日ドラゴンズ戦。Amazonプライム会員は、追加料金なしでこれらの試合を視聴できる。

ライブ配信には、プロ野球やメジャーリーグ（MLB）で活躍したゲストが出演する。昨シーズンで現役を引退した澤村拓一氏が、引退後初となる解説として2月27日、28日の名古屋での2試合に出演。澤村氏はWBCやプレミア12への出場経験もあり、国際大会の視点から侍ジャパンの戦いを解説する。

2月22日、23日の宮崎シリーズでは、福岡ソフトバンクホークスの元監督である工藤公康氏や山本昌氏、現役選手の中田翔氏が解説を務める。2月27日、28日の名古屋シリーズには、澤村氏のほか、松井稼頭央氏や小笠原道大氏も解説として登場し、リポーターには里崎智也氏らが加わる。