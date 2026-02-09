東洋紡<3101.T>が上げ幅を拡大している。午後１時ごろに２６年３月期の連結業績予想について、売上高を４２５０億円から４３００億円（前期比１．９％増）へ、営業利益を２３０億円から２４０億円（同４４．１％増）へ、純利益を６５億円から８５億円（同４．２倍）へ上方修正したことが好感されている。



工業用フィルムで、セラミックコンデンサ用離型フィルムや液晶偏光子保護フィルム「コスモシャインＳＲＦ」が堅調に推移していることに加え、為替差益の計上などが寄与する。なお、同時に発表した第３四半期累計（４～１２月）決算は、売上高３０７５億１５００万円（前年同期比２．１％減）、営業利益１８２億７３００万円（同７９．６％増）、純利益７８億２７００万円（同１０．９倍）だった。



出所：MINKABU PRESS