SNS¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô38Ëü¿ÍÄ¶¤¨¤ÎÎÁÍý·Ï¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼misa¤µ¤ó¡£¤É¤¦¤·¤¿¤é»þ´Ö¤ä¼ê´Ö¤ò¤«¤±¤º¤Ë¡Ö¤ª¤¤¤·¤½¤¦¡×¤ÊÎÁÍý¤òºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¤«¤òÄÉµá¤·¡¢Ä´Íý¹©Äø¿ô¤ò¶Ë¸Â¤Þ¤Ç¸º¤é¤·¤¿¡¢´ÊÃ±¤Ç¸«¤¿ÌÜ¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¹Í°Æ¡£

¡Ö¤³¤ì¤À¤±¤Ç¤¤¤¤¤Î¡©¡×¤È´¶¤¸¤ë¤Û¤ÉºÇ¾®¸Â¤Î¹©Äø¤Ç¡¢ºÇÂç¸Â¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤ò½Ð¤¹¡¢¥»¥ó¥¹¤Ë°î¤ì¤¿misa¤µ¤ó¤Î¥ì¥·¥Ô¤ò¤Î¤¾¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©

¢¨ËÜµ­»ö¤ÏmisaÃø¤Î½ñÀÒ¡Ø¿©¤Ù¤¿¿ÍÁ´°÷¤Ë¡Öºî¤êÊý¶µ¤¨¤Æ¡ª¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¤Ã¤Æ¤ª¤­recipe¡Ù¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¢£¥Ï¡¼¥Ö¹¥¤­¤¬ºî¤ë¡¡¥í¡¼¥º¥Þ¥ê¡¼¹á¤ë·ÜÆù¤Î¥ª¡¼¥Ö¥ó¾Æ¤­

¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê


¥ª¡¼¥Ö¥ó¾Æ¤­¤Ï¡¢ºàÎÁ¤òÊÂ¤Ù¤Æ¥ª¡¼¥Ö¥ó¤Ç¾Æ¤¯¤À¤±¤È¤È¤Æ¤â´ÊÃ±¤Ê¤Î¤Ë¡¢¥Ü¥ê¥å¡¼¥ß¡¼¤Ç¸«¤¿ÌÜ¤â²Ú¤ä¤«¡£¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£

¡Ö·ÜÆù¤Î¥ª¡¼¥Ö¥ó¾Æ¤­¡×¤Ï¡¢À¶¡¹¤·¤¤¹á¤ê¤È¤Û¤í¶ì¤µ¤¬¤¢¤ë¥¿¥¤¥à¤òÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¥ê¥Ã¥Á¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ë¡£

¢¡ºàÎÁ¡¦4¿ÍÊ¬

·Ü¤â¤âÆù¡Ä¡Ä2Ëç(600¡Á700g)

ÀÖ¥Ñ¥×¥ê¥«¡Ä¡Ä1¸Ä

²«¥Ñ¥×¥ê¥«¡Ä¡Ä1¸Ä

¥¨¥ê¥ó¥®¡Ä¡Ä1ËÜ

¥ì¥â¥ó¡Ä¡Ä1/2¸Ä

¥ß¥Ë¥È¥Þ¥È¡Ä¡Ä5¡Á10¸Ä

A ¥í¡¼¥º¥Þ¥ê¡¼¡Ê¥Õ¥ê¡¼¥º¥É¥é¥¤¡Ë¡Ä¡Ä5g

¡¡¥¿¥¤¥à¡Ê¥Ñ¥¦¥À¡¼¡Ë¡Ä¡Ä¾®¤µ¤¸1

¡¡±ö¥³¥·¥ç¥¦¡Ä¡Ä¾®¤µ¤¸1¤È1/2

¡¡¼ò¡Ä¡ÄÂç¤µ¤¸1

¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¡Ä¡ÄÅ¬ÎÌ

¢¡ºî¤êÊý

1¡Ë·Ü¤â¤âÆù¤È¥Ñ¥×¥ê¥«¤ò¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤Âç¤­¤µ¤Ë¥«¥Ã¥È¤¹¤ë¡£¥¨¥ê¥ó¥®¤Ï¼ê¤ÇÎö¤­¡¢¥ì¥â¥ó¤ÏÇö¤¤ÎØÀÚ¤ê¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¯¡£

2¡Ë¥Ü¥¦¥ë¤Ë¥ì¥â¥ó°Ê³°¤Î1)¤È¥ß¥Ë¥È¥Þ¥È¤òÆþ¤ì¡¢A¤ò²Ã¤¨¤ÆÍ¥¤·¤¯Ùæ¤ß¹þ¤à¡£

3¡Ë¥°¥ê¥ë»®¤ËÀ¹¤êÉÕ¤±¤ë¡£·ÜÆù¤ÎÈé¤¬¾å¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤ËÀ¹¤êÉÕ¤±¤ë¤ÈÈé¤¬¥Ñ¥ê¥Ñ¥ê¤Ë¤Ê¤ë¡£

4¡Ë¥ì¥â¥ó¤Ç¾þ¤êÉÕ¤±¡¢¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¥ª¥¤¥ë¤ò¤Ò¤È¤Þ¤ï¤·¤«¤±¤ë¡£

5¡Ë220¡î¤Î¥ª¡¼¥Ö¥ó¤Ç25Ê¬¾Æ¤¯¡£

¡ãÃí°ÕÅÀ¡ä

¡¦Âç¤µ¤¸1¡á15ml¡¢¾®¤µ¤¸1¡á5ml¤Ç¤¹¡£

¡¦±ö¥³¥·¥ç¥¦¤Ï±ö¤È¥³¥·¥ç¥¦¤¬¥Ö¥ì¥ó¥É¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¡¦¼ò¤ÏÆüËÜ¼ò¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¡¦¥ª¡¼¥Ö¥ó¤Î²¹ÅÙ¤ä¾Æ¤­»þ´Ö¤ÏÌÜ°Â¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ª¼ê»ý¤Á¤Î¥ª¡¼¥Ö¥ó¤ÇÄ´Àá¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£

Ãø¼Ô¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë

misa / ¥ß¥µ

Ä¹Ìî¸©ºß½»¤ÎÎÁÍý·Ï¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¡£¹©Äø¿ô¤ò¶Ë¸Â¤Þ¤Ç¸º¤é¤·¤¿´ÊÃ±¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¥ì¥·¥Ô¤¬ÆÀ°Õ¡£ÊÝ°é»Î¤Ê¤É¤Î»ñ³Ê¤â»ý¤Á»Ò¤É¤â¤¬¹¥¤à¥á¥Ë¥å¡¼¤âÈ¯¿®Ãæ¡£»×¤ï¤ººî¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë¥ì¥·¥Ô¤Î´ÊÃ±¤µ¤ÈÈþÌ£¤·¤µ¤ËÂç¤­¤ÊÈ¿¶Á¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£

Ãø¡ámisa¡¿¡Ø¿©¤Ù¤¿¿ÍÁ´°÷¤Ë¡Öºî¤êÊý¶µ¤¨¤Æ¡ª¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¤Ã¤Æ¤ª¤­recipe¡Ù