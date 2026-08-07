レタスクラブ
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車に傷をつけた？石を持っていたよその子を疑うママ友／犯人は私だけが知っている(3)
幼稚園のバス停で仲良くしていた4組の親子。社宅に住む月村、西井、高見一家と、近所の一軒家に住む雪田親子は、同じバス停を利用するママ友グループ…
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ひとり暮らしなのに、度々感じる誰かの気配。どうやらこの家は…／解剖、幽霊、密室（2）
度々感じる誰かの気配▶▶この作品を最初から読むゾクリとしたいときに読みたい、新感覚のミステリーホラーひとり暮らしの女性の部屋で起こ…
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猫が寝る定位置は妻のそば。納得がいかない夫は、自分が寝る場所を変えてみると
寝る場所を変えてみるも…▶▶この作品を最初から読むついつい笑ってしまう!?性格の違う2匹のかわいい仕草と「猫あるある」に、へとへとな…
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「2リットルの下剤を全部飲むの！？」人生初の内視鏡検査は大変！／痔だと思ったら大腸がんステージ4でした（3）
これ全部飲むの！？▶▶この作品を最初から読む仕事を優先して、健康を後回しにした生活を送っていたくぐりさん。お尻からの出血があったも…
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「一言じゃ言い表せないが…」強面男性がファンシーな人気キャラを生み出せたのはなぜ？／ファンシー革命3（7）
どうしたら…▶▶この作品を最初から読むついにキャラクターコンテストが開催！大人気キャラクターであるトゥウィンクル・クルルが目玉の、…
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明日が最期かもしれない。弟を突然亡くした私が「死」の準備をする理由
明日が最期かもしれない。弟を突然亡くした私が「死」の準備をする理由▶▶この作品を最初から読むお酒を飲むと財布のヒモがゆるくなる父、…
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「嫌だっていったのに…」妊娠が発覚した12歳娘。重い口を開いたら…／娘が12歳で妊娠しました1（9）
思い出したくない▶▶この作品を最初から読むまだ幼さの残る中学生の娘・のりこを育てる、麗美。出張ばかりの夫・鉄朗は育児に非協力的でし…
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自分に合った食生活は？ 「我慢はしない」けど「体重は落ちていく」食事内容を模索してみた
「我慢はしない」けど「体重は落ちていく」食事を▶▶この作品を最初から読む我慢しないから継続できる！40代の「我慢しないダイエット」を…
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ワンオペ育児で限界を迎えた日に出会った「特別な」ママ友／ママ友トライアングル（16）
苦しいワンオペ▶▶この作品を最初から読む子ども同士は仲良しでも、ママたちも「仲良し」とは限らない…。同じ園で子ども同士が仲良くなり…
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「あなたと一緒に子どもを作りたい」夫の実家でアルバムを見て抱いた気持ち／子どもが欲しいかわかりません（17）
抱いた気持ち▶▶この作品を最初から読む「子どもって、いつ産めばよかったんだっけ？」結婚するしない、子どもを産む産まない。生き方の選…
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大柄でガッチリした体格にポップな総柄！ギャップのある私服の理由／ガラノノガラ 上（1）
ギャップのある私服▶▶この作品を最初から読む裁縫が趣味の大柄な男・針山豊成は、ある日偶然にも推しの“総柄作家”・ガラノに遭遇します…
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【カチカチ山なねこ】ねこの説明にたぬきが納得。でも、ゴロゴロ音は一体何？
ゴロゴロ音▶▶この作品を最初から読むマイペースなねこが物語に登場したら、あっという間にゆるっとした展開に!?WEBアニメ『うごく！ねこ…
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初の1位ゆえに勝手が分からない！ ゴールテープ手前で立ち止まった次女の話
ゴールテープ手前で▶▶この作品を最初から読む多忙を極めるなか情熱的に日々を駆け抜ける、3児の母なオタク外科医の日常。アメブロトップ…
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「男手ひとつで育ててる」娘を放置してきた父が、外で語っていた“別の顔”
お前に紹介したい人がいるんだ▶▶この作品を最初から読む冷たい父と祖母のもとで、息をひそめるように生きてきたゆき。物心ついた頃から母…
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父のせいで大事なものを失っていく。度重なる暴言に限界が来て／余命300日の毒親（24）
父からの度重なる暴言に限界が来て▶▶この作品を最初から読む日常的に暴力を振るわれ、暴言を吐かれてきた。そんな大嫌いな親だとしても、…
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社長の判断は正しかった？夜逃げ代を踏み倒されたスタッフが学んだ教訓／夜逃げ屋日記2（11）
金を貸すなら知ってて当たり前のこと▶▶この作品を最初から読む借金、DV、毒親……さまざまな理由で「もうここにはいられない」と追い込ま…
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技術の進歩が人をダメにしている!?便利すぎる「いい時代」の代償
スゥ▶▶この作品を最初から読むWEB系エンジニアとして働いていた漫画家・よしたにさんは、自他共に認める「理系」の人。気になることはと…
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理解が追いつかない…！北欧女子が驚いた日本人の血液型トーク
オーサこれ知ってる？▶▶この作品を最初から読む子どもの頃に日本のアニメにハマり、2003年に初めて来日したスウェーデン人漫画家のオーサ…
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訳あって「ママ友」を避けてきたワーママ。お迎えピンチで手を差し伸べてくれたのは
ママ友を避けるワーママ▶▶この作品を最初から読む春は新生活のシーズン。転職や異動、子どもの入学など、変化の多い時期ですよね。建築資…
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育児書通りにはいかない「子育て」。自分の至らなさを痛感する70歳男性／ハルとゲン（6）
育児書通りにはいかない「子育て」▶▶この作品を最初から読む真面目で堅物な70歳のゲンのもとに、突然家族が増えました。それは、元気いっ…