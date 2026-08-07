「2リットルの下剤を全部飲むの！？」人生初の内視鏡検査は大変！／痔だと思ったら大腸がんステージ4でした（3）

これ全部飲むの！？▶▶この作品を最初から読む仕事を優先して、健康を後回しにした生活を送っていたくぐりさん。お尻からの出血があったも…