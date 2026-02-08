ブライトンvsクリスタル・パレス スタメン発表
[2.8 プレミアリーグ第25節](AMEXスタジアム)
※23:00開始
<出場メンバー>
[ブライトン]
先発
GK 1 バルト・フェルブルッヘン
DF 5 ルイス・ダンク
DF 21 オリビエ・ボスカリ
DF 24 フェルディ・カディオール
DF 29 マキシム・デ・クーパー
MF 10 ジョルジニオ・ルター
MF 17 カルロス・バレバ
MF 22 三笘薫
MF 30 パスカル・グロス
MF 53 ハリー・ハウエル
FW 19 チャランポス・コストウラス
控え
GK 23 ジェイソン・スティール
DF 3 イゴール
DF 34 ヨエル・フェルトマン
MF 13 ジャック・ヒンシェルウッド
MF 20 ジェームズ・ミルナー
MF 25 ディエゴ・ゴメス
MF 33 マット・オライリー
FW 11 ヤンクバ・ミンテ
FW 18 ダニー・ウェルベック
監督
ファビアン・ヒュルツェラー
[クリスタル・パレス]
先発
GK 1 ディーン・ヘンダーソン
DF 5 マクサンス・ラクロワ
DF 8 ジェフェルソン・レルマ
DF 26 クリス・リチャーズ
MF 2 ダニエル・ムニョス
MF 3 タイリック・ミッチェル
MF 7 イスマイラ・サール
MF 10 ジェレミ・ピノ
MF 19 ウィル・ヒューズ
MF 20 アダム・ウォートン
FW 22 ヨルゲン・ストランド・ラーセン
控え
GK 44 ワルテル・ベニテス
DF 17 ナサニエル・クライン
DF 23 ジェイディー・カンボ
DF 24 ボルナ・ソサ
DF 34 チャディ・リアド
MF 12 クリスタンタス・ウチェ
MF 18 鎌田大地
FW 11 ブレナン・ジョンソン
FW 29 エバン・ゲサン
監督
オリバー・グラスナー
※23:00開始
<出場メンバー>
[ブライトン]
先発
GK 1 バルト・フェルブルッヘン
DF 5 ルイス・ダンク
DF 21 オリビエ・ボスカリ
DF 24 フェルディ・カディオール
DF 29 マキシム・デ・クーパー
MF 10 ジョルジニオ・ルター
MF 17 カルロス・バレバ
MF 22 三笘薫
MF 30 パスカル・グロス
MF 53 ハリー・ハウエル
FW 19 チャランポス・コストウラス
GK 23 ジェイソン・スティール
DF 3 イゴール
DF 34 ヨエル・フェルトマン
MF 13 ジャック・ヒンシェルウッド
MF 20 ジェームズ・ミルナー
MF 25 ディエゴ・ゴメス
MF 33 マット・オライリー
FW 11 ヤンクバ・ミンテ
FW 18 ダニー・ウェルベック
監督
ファビアン・ヒュルツェラー
[クリスタル・パレス]
先発
GK 1 ディーン・ヘンダーソン
DF 5 マクサンス・ラクロワ
DF 8 ジェフェルソン・レルマ
DF 26 クリス・リチャーズ
MF 2 ダニエル・ムニョス
MF 3 タイリック・ミッチェル
MF 7 イスマイラ・サール
MF 10 ジェレミ・ピノ
MF 19 ウィル・ヒューズ
MF 20 アダム・ウォートン
FW 22 ヨルゲン・ストランド・ラーセン
控え
GK 44 ワルテル・ベニテス
DF 17 ナサニエル・クライン
DF 23 ジェイディー・カンボ
DF 24 ボルナ・ソサ
DF 34 チャディ・リアド
MF 12 クリスタンタス・ウチェ
MF 18 鎌田大地
FW 11 ブレナン・ジョンソン
FW 29 エバン・ゲサン
監督
オリバー・グラスナー
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります