ユトレヒトvsフェイエノールト 試合記録
【オランダ・エールディビジ第22節】(スタディオン・ハルヘンヴァールト)
ユトレヒト 0-1(前半0-1)フェイエノールト
<得点者>
[フ]ウサマ・タルガリン(10分)
<退場>
[ユ]ミゲル・ロドリゲス(78分)
<警告>
[ユ]ミゲル・ロドリゲス2(70分、78分)、ダニ・デ・ウィット(90分+3)
[フ]ルシアーノ・バレンテ(28分)、ウサマ・タルガリン(59分)、ファン・インボム(63分)、ティモン・ベレンロイター(90分)
観衆:22,997人
└フェイエノールト渡辺剛が公式戦3戦ぶりに復帰、先発で70分プレー…ファン・ペルシ監督は上田不在に言及「彼は痛みを抱えていた」
ユトレヒト 0-1(前半0-1)フェイエノールト
<得点者>
[フ]ウサマ・タルガリン(10分)
<退場>
[ユ]ミゲル・ロドリゲス(78分)
<警告>
[ユ]ミゲル・ロドリゲス2(70分、78分)、ダニ・デ・ウィット(90分+3)
[フ]ルシアーノ・バレンテ(28分)、ウサマ・タルガリン(59分)、ファン・インボム(63分)、ティモン・ベレンロイター(90分)
観衆:22,997人
└フェイエノールト渡辺剛が公式戦3戦ぶりに復帰、先発で70分プレー…ファン・ペルシ監督は上田不在に言及「彼は痛みを抱えていた」