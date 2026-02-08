優勝に歓喜して上裸になるベンヤミン・カール【写真：ロイター】

スノーボード男子パラレル大回転

　ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード男子パラレル大回転が8日に行われ、ベンヤミン・カール（オーストリア）が金メダルを獲得。五輪連覇を達成した40歳は、上半身裸になって歓喜を爆発させた。

　2022年北京大会に続いて金メダルを獲得したカール。着こんだ服を次々に脱ぎ捨て、上半身裸になると雄叫びを上げ、何度もガッツポーズを見せた。その後は雪上に突っ伏した。

　40歳の歓喜爆発に、X上の視聴者も興奮を隠せない。

「カールとかいう選手どこまで服脱ぐんだよと思ったら、そのまま上裸になって吠えて雪の上に寝っ転がってんのおもろすぎだろ」
「カール優勝して上裸で寝そべってておもろいwww」
「オーストリアいきいき40歳じゃん　しかも上裸になってるww」
「ゴールした後、雪山なのに上半身裸になる選手初めて見たw」
「イケオジが服脱ぎ捨ててイケイケ上裸マッチョボディで雄たけびあげたw」

　中継の解説者も「脱ぐまでが凄い早かったですね」とコメントするほどの珍光景だった。

（THE ANSWER編集部）