「お化け屋敷オバケン」が運営する東京都杉並区のカフェ「呪物cafeジュジュ」が、共依存ボディホラー映画『トゥギャザー』とのコラボカフェを開催。「中西怪奇菓子工房。」が手掛けるコラボメニューが提供される。

恋愛における“共依存”を肉体変異で描く『トゥギャザー』では、倦怠期に突入したカップルが“離れたくても離れられない”シュールな極限状態に陥っていく。コラボメニューはそんなブッ飛んだ世界観を反映。本編の１シーンをイメージした“癒着クッキー”や、オリジナルコラボドリンク“離れられない癒着シェイク”が販売される。ひび割れたどす黒い塊に並んだ、２つの口と４つの眼球がなんとも強烈。得も言われぬ表情に、思わず目が離せなくなりそう。いったい何味なんだろ……？

癒着クッキー(緑)、癒着クッキー(赤) ＜各630円(税込)＞

離れられない癒着シェイク ＜1,300円(税込)＞

対象のコラボ商品を購入すると『トゥギャザー』のステッカー３種がプレゼントされるほか、『トゥギャザー』を鑑賞した半券（購入履歴）を提示すると、カフェの呪物フロアのチャージ料が無料に。世界から集められた呪物たちと、ごゆっくりどうぞ。

『トゥギャザー』ステッカー３種

映画『トゥギャザー』× 中西怪奇菓子工房。 × 呪物cafeジュジュ コラボカフェ

開催日程：2026年2月6日（金）〜2月23日（月） ※火・水曜定休 ※11日祝日は営業

営業時間：平日12:00〜18:00（L.O.17:30）/土日祝12:00〜19:00（L.O.18:30）

会場：呪物cafeジュジュ（東京都杉並区方南2-4-25）

https://obaken-event.wixsite.com/cafe-joujou

座席数：1F 14席／2F 13席 計27席

料金：ドリンク600円〜／2F呪物フロアチャージ600円（90分ごと）