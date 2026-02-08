YOASOBI新シングルCD「アドレナ/BABY」完全生産限定盤の商品写真を公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

YOASOBIの新シングル「アドレナ/BABY」の完全生産限定盤CD商品写真が公開となった。

■TVアニメ『花ざかりの君たちへ』のオープニングテーマおよびエンディングテーマを収録

1月4日から放送開始となったTVアニメ『花ざかりの君たちへ』のオープニングテーマ「アドレナ」とエンディングテーマ「BABY」を収録した今回のシングルCDは、3月4日に完全生産限定盤として発売。イラストレーター・情緒による主人公・芦屋瑞稀の新規描き下ろしイラストを使用した30cm×30cmの特別アートボード仕様となっており、アートディレクションおよびデザインは「アドレナ」「BABY」の配信ジャケットも手がけた太田規介が担当。作品世界をより深く体感できるビジュアルに仕上がっている。

収録内容は「アドレナ」「BABY」に加え、英語版となる「ADRENA」「BABY - English Version -」など全8曲。さらに「アドレナ」「BABY」それぞれの楽曲原作小説である『Magical』（津山冬著）、『My Dear……』（蒼樹靖子［スタジオモナド］著）も同梱された豪華仕様となっている。

タイアップ作である『花ざかりの君たちへ』は、1996年から2004年にかけて『花とゆめ』（白泉社）で連載された、全23巻・シリーズ累計発行部数1,700万部を突破する大ヒット少女漫画を原作とした作品。憧れの佐野泉に会うため、性別を偽って男子校へ転入した芦屋瑞稀を描く学園ストーリーは、日本のみならずアジア各地でドラマ化されるなど、連載終了から20年を経た現在もなお根強い人気を誇っている。

