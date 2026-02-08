フジテレビは８日、テレビアニメ「鬼滅の刃」シリーズの全編を再放送することを発表した。同局系で４月５日から毎週日曜の午前９時半から放送される。関東地区以外の放送局は今後、公式ＨＰに掲載予定。

原作単行本全２３巻で累計発行部数が２億２０００万部を突破した漫画「鬼滅の刃」（集英社ジャンプ コミックス刊）が原作。物語は家族を鬼に殺された少年・竈門炭治郎（かまど・たんじろう）が、鬼になった妹の禰豆子（ねずこ）を人間に戻すため鬼殺隊へ入隊することから始まる。

テレビアニメ版は２０１９年４月からテレビアニメ「竈門炭治郎 立志編」の放送が始まり、２１年１２月から「遊郭編」、２３年４月から「刀鍛冶の里編」、２４年５月から「柱稽古編」がそれぞれ放送された。劇場版は２０年１０月から「無限列車編」が上映され、現在は「無限城編 第一章 猗窩座再来」公開中となっている。

ネット上では「日曜日の朝はワンピースから鬼滅の刃へ 再放送でも視聴率勝ちそうw」「フジありがとうっ」「アニメ再放送決定嬉しい！！ぜーんぶ録画する！」「ああ、それマジで地獄の時間帯対決じゃん…４月から日曜朝９：３０がフジテレビ『鬼滅の刃』 vsテレビ朝日『宇宙刑事ギャバン』って、完全に子供の心を巡る戦争始まってるわww」と様々な感想が飛び交っていた。