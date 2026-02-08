ミラノ・コルティナ冬季五輪で７日（日本時間８日、スノーボード男子ビッグエアに出場した岡山市出身の木村葵来（きら）選手（２１）（ムラサキスポーツ）が金メダルに輝いた。

母校の倉敷翠松高校（岡山県倉敷市）ではパブリックビューイング（ＰＶ）が開かれ、木村選手の両親や教職員ら約５０人が男女通じてこの種目で初となる優勝を見届けた。

ビッグエアはジャンプ台から飛び出し、空中技の難易度や完成度、高さ、着地などで採点される。３回の滑走で得点の高い２回の合計点で競う。

１回目の滑走で首位に立った木村選手は、２回目の着地で失敗して４位に後退。迎えた３回目の滑走、ＰＶ会場で「大丈夫だ」との声援が響く中、５回転半を決めて再び首位に浮上。後続の選手の得点が伸びず、木村選手の金メダルが確定すると、ＰＶの参加者らは手に持ったバルーンをたたいたり、抱き合ったりして喜びを爆発させた。

約１５年前から木村選手と交流があるという岡山市南区のスノーボードショップ経営、阿部好広さん（５４）は「苦手なこともコツコツやる姿をずっと見てきた。最高の瞬間に立ち会えて幸せです」と涙ぐんでいた。

木村選手の母利美さん（４４）は「優勝したという実感がまだない。多くの応援が彼のパワーになったと思う」と話し、父の友浩さん（５３）は「道具の手入れをしっかりして、次も頑張れ」と、１６日から予選が始まる男子スロープスタイルに向けて、エールを送った。