＜雑談力を鍛える話題＞若さ vs お金。1つだけ貰えるとすると、あなたはどちらを選ぶ？
ママスタコミュニティ恒例「たらればトーク」！ 今回のお題はこちら。
『お金と若さ、どちらがほしい？』
「どちらもください」と思わずお願いしたくなるふたつの選択肢。しかし手に入るのはどちらかひとつだとしたら、みなさんはどちらを選びますか。
地獄の沙汰も“お金”次第？
まずはお金と若さ、どちらがほしいかのアンケート結果から見てみましょう。
お金 65％
若さ 35％
半数以上がこの2択なら「お金」を選びました。一度失うと手に入りにくい「若さ」より「お金」を選ぶ理由、気になるところです。なぜこのような結果になったのか、ママたちの声を見ていきましょう。
『ある程度の若さはお金で買える』
『なにがあってもお金があればなんとかなる』
『若くても貧乏なのはイヤ。今のままで、これ以上老け込まないようにお金で解決する』
6割以上のママたちが選んだ「お金」。その理由は納得の結果でしょうか。「若さ」がなにを指すかにもよりますが、見た目的なものを指しているのであれば、お金があればある程度は解決できますよね。コスメ然り、ファッション然り。手をかければかけるほど、見た目を若く美しく保つことは可能です。そう考えれば、曖昧な「若さ」よりもお金を手に入れたほうが、豊かな人生が送れそうな気もしますね。お金がなければ若くいられないのかと言われたら違うかもしれませんが、若くたってお金はあったほうがいいですから。
「若さ」を選んだママたちの声
『見た目だけではなく体ごと若くなれるなら絶対若さ！』
『お金は体力があれば働いて稼げる。今はもう体力がなくなってしまいツラい』
『お金は手に入るけど若さは手に入らない』
「若さとは」。まずここからはじめなければいけないかもしれませんね。若さを求めるママたちは、お金を選んだママたちとは異なった価値観で若さを捉えているようです。そう、見た目だけではなく、中身に対する若さ。筆者も常々、なにが一番ほしいかと聞かれると「健康」と答えてしまいます。これは「若さ」に通じるものがありそうですよね。体内が若ければムリもムチャもある程度はできる。そうなれば、がむしゃらに働いて稼ぐこともできるし、そのお金で自由にすごせます。お金は頑張って稼げば手に入りますが、若さは一度失うと容易に取り戻すことはできません。手に入らないことに魅力を感じられる。それが若さなのかもしれませんね。
『海外旅行に行ったとき、深夜便で移動して朝から観光できた体力とか、焼肉でおなかいっぱいカルビを食べても胃もたれしない胃腸のある体に戻りたい』
若さとはと考えたとき、なにも考えずに好きなものを好きなだけ食べられることが浮かぶ人も多いのではないでしょうか。もちろん体質もあるでしょうが、ある一定の年齢を超えた頃から、食べる量が少しずつ減少していくと筆者自身も痛感しています。でも若ければ……。若い頃は、びっくりするほど食べられたし、胃もたれなんかしなかった……。懐かしい日々を思い出して遠い目をしてしまいます。あとはオールナイトで遊んでも翌日も普通に稼働できたこと。つまり若さとは体力でもあるということでしょうか。若さの定義はたくさんありますね。受け取り方次第では、お金よりも価値があるかもしれません！？
できれば両方ください！
若さとお金。性質の違うこのふたつ。選ぶならみなさんはどちらがいいですか？ どのような生き方をしているか、これからどう生きたいかによっても選択結果が変わりそうですよね。シチュエーションや設定を設けてもう一度ママたちにアンケートをとってもおもしろそう。やはり「お金」が圧勝なのか、同等になることもあるのか、逆転する可能性は？ ……と、考えれば考えるほど想像が膨らみます。でも、正直なことを言えば、できれば両方いただきたいですよね（笑）。