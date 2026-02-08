『鬼滅の刃』フジの朝アニメ枠で異例の全編再放送 4月5日スタート「竈門炭治郎 立志編」から順次
フジテレビは8日、アニメ『鬼滅の刃』のテレビシリーズを4月5日午前9時30分より全編再放送することを発表した。日曜午前9時30分のアニメ枠は、以前『ONE PIECE』（2006年〜2025年）が長らく放送、近年は『TO BE HERO X』『SI-VIS: The Sound of Heroes』と新作アニメが放送されていた枠で、深夜に放送されていたテレビアニメ『鬼滅の刃』が朝に異例の再放送となる。
【動画】煉獄さん登場！公開された『鬼滅の刃』名場面まとめ映像
『テレビアニメ「鬼滅の刃」シリーズ全編再放送』として、家族を鬼に殺された少年・竈門炭治郎が、鬼になった妹の禰豆子を人間に戻すため、“鬼殺隊”へ入隊するところから始まる「竈門炭治郎 立志編」から、順次放送をしていく。
今回の放送についてフジテレビは「炭治郎ら“鬼殺隊”の、これまでの物語を振り返ることができる内容となっている」と伝えた。関東地区以外の放送局は今後公式サイトにて発表される。
『鬼滅の刃』は、2016年2月から20年5月まで『週刊少年ジャンプ』で連載していた人気漫画が原作で、大正時代の人喰い鬼の棲む世界を舞台に、家族を鬼に殺された少年・竈門炭治郎が、鬼になった妹の禰豆子を人間に戻すため＜鬼殺隊＞へ入隊し、家族を殺した鬼を討つ姿を描いた物語。コミックスの全世界累計発行部数は2億2000万部を突破している。
2019年4月から9月にかけてテレビアニメ「竈門炭治郎 立志編」が放送され、大きな話題となり、『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』が2020年10月に公開。全世界での興行収入は約517億円を突破するなど社会現象となった。
その後、ゲーム化や舞台化もされ、2021年12月にテレビアニメ「遊郭編」、2023年4月に「刀鍛冶の里編」、2024年5月〜6月に「柱稽古編」が放送。そして劇場版『鬼滅の刃 無限城編』が3部作で制作され、『劇場版「鬼滅の刃」 無限城編 第一章 猗窩座再来』では、炭治郎たち“鬼殺隊”が鬼の根城＜無限城＞を舞台に、宿敵・鬼舞辻無惨、上弦の鬼との最終決戦が描かれる。
『テレビアニメ「鬼滅の刃」シリーズ全編再放送』として、家族を鬼に殺された少年・竈門炭治郎が、鬼になった妹の禰豆子を人間に戻すため、“鬼殺隊”へ入隊するところから始まる「竈門炭治郎 立志編」から、順次放送をしていく。
今回の放送についてフジテレビは「炭治郎ら“鬼殺隊”の、これまでの物語を振り返ることができる内容となっている」と伝えた。関東地区以外の放送局は今後公式サイトにて発表される。
『鬼滅の刃』は、2016年2月から20年5月まで『週刊少年ジャンプ』で連載していた人気漫画が原作で、大正時代の人喰い鬼の棲む世界を舞台に、家族を鬼に殺された少年・竈門炭治郎が、鬼になった妹の禰豆子を人間に戻すため＜鬼殺隊＞へ入隊し、家族を殺した鬼を討つ姿を描いた物語。コミックスの全世界累計発行部数は2億2000万部を突破している。
2019年4月から9月にかけてテレビアニメ「竈門炭治郎 立志編」が放送され、大きな話題となり、『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』が2020年10月に公開。全世界での興行収入は約517億円を突破するなど社会現象となった。
その後、ゲーム化や舞台化もされ、2021年12月にテレビアニメ「遊郭編」、2023年4月に「刀鍛冶の里編」、2024年5月〜6月に「柱稽古編」が放送。そして劇場版『鬼滅の刃 無限城編』が3部作で制作され、『劇場版「鬼滅の刃」 無限城編 第一章 猗窩座再来』では、炭治郎たち“鬼殺隊”が鬼の根城＜無限城＞を舞台に、宿敵・鬼舞辻無惨、上弦の鬼との最終決戦が描かれる。