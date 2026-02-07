ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート団体戦は現地6日、女子ショートプログラム（SP）で坂本花織（シスメックス）が78.88点をマーク。この種目1位となった。感動を呼んだ演技から一夜、大物からメッセージが舞い込みファンを驚かせている。

ノーミスでSPを演じ切った坂本へ祝福とエールを送ったのは、世界的なソプラノ歌手サラ・ブライトマンだった。

7日に更新されたXには、「カオリ・サカモト、五輪フィギュアスケート団体での女子SP1位おめでとう！ そしてあなたの演技で“Time To Say Goodbye”を使ってくれてありがとう――これからの競技での興奮を祈っています」とメッセージを寄せている。

坂本は今季、SPでブライトマンが歌う「Time To Say Goodbye」を使用。6日の演技後、突然舞い込んだメッセージが反響を呼び、ネット上のファンからは驚きの声が続々と寄せられていた。

「本物だ！！ かおちゃんの演技がサラ・ブライトマンまで届いていたとは」

「サラブライトマンさんからの直接のメッセージ！」

「まままさかの御本人〜」

「サラ・ブライトマンからの賛辞！！すご！」

「おぉ！サラブライトマンさんから！」

「サラ･ブライトマンから坂本花織選手へ素敵なメッセージ」

「凄いーー！！」

フィギュア団体戦には10か国が出場。日本は3種目を終えて合計23点。25点で首位の米国と2点差の2位で初日を終えた。7日（日本時間8日）には男子SPとアイスダンスのフリーダンスが行われる。



（THE ANSWER編集部）