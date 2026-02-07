Photo: はらいさん

絵文字同士を組み合わせて「オリジナルの絵文字」が作れちゃうんですよ〜。

家族や友人とメッセージのやり取りをしているときに、「もしもこんな絵文字があったらいいのに…。」と思ったことはないでしょうか？

Apple Intelligence対応のiPhoneは、オリジナルの絵文字を作成できる『ジェン文字』利用することができますが、iOS 26では理想の絵文字をこれまで以上に簡単に作れるようになりました。

絵文字キーボードからジェン文字を作成する方法

Image: はらいさん

新しいジェン文字を作成するには、絵文字キーボードを表示したら右上のジェン文字をタップします。

ジェン文字は特に『メッセージ』アプリでの利用が想定されますが、テキストフィールド左側の+ボタンをタップすると、写真やオーディオに加えてジェン文字が表示されるので、そちらからでも好みの絵文字を作成することができます。

絵文字を2つ以上組み合わせてみよう

Image: はらいさん

iOS 26のジェン文字は、既存の絵文字同士を組み合わせてオリジナルの絵文字を作れるようになりました。仮に家族や友人の誕生日をお祝いするための絵文字を作りたいとします。

ろうそく付きのイチゴのホールケーキとくす玉、プレゼントボックスの絵文字を組み合わせた結果、"何かを盛大に祝う様子の絵文字"が生成されました。「お誕生日おめでとう！」のメッセージと併せて送るのにちょうど良さそうなオリジナル絵文字の完成です。

Image: はらいさん

キツネとハンバーガーの絵文字を組み合わせると、ハンバーガーを美味しそうに食べているキツネの絵文字が生成されました。これは可愛い。

たった2つの絵文字の組み合わせでも、場合によっては満足度の高い絵文字を入手することができます。

"説明"と絵文字の組み合わせでも、カスタム絵文字が作れる

Image: はらいさん

iOS 26のジェン文字は、複数の絵文字＋テキストによる説明の組み合わせでもオリジナル絵文字を作ることができます。

成人男性とポップコーンの絵文字に加えて、映画館というワードを組み合わせた結果、映画館の座席でポップコーンを食べている様子の男性絵文字が生成されました。映画好きとしてこのオリジナル絵文字は気に入りました。

Image: はらいさん

ほかにも最新版のジェン文字では、人物の顔写真と表情の絵文字を組み合わせることで、絵文字に変換された人物の表情を自由に変えることができます。笑顔にしたり、驚いた顔にすることも可能です。

Image: はらいさん

完成したオリジナルの絵文字は、絵文字キーボードのステッカーアイコンをタップすると一覧で確認できます。実際のところ、ジェン文字が使える場面はまだ限られますが、今のところは『メッセージ』アプリで家族や友人とやり取りする際に使ってみたり、『メモ』アプリでテキストと合わせて使ってみるのが便利そうですね。

頭の中に浮かんだオリジナルの絵文字を形にしてみたい方は、進化したジェン文字で是非お試しあれ。

Source: Apple