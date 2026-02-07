【エヴァンゲリオンプライム初号機】 2月13日 予約開始

タカラトミーのハイターゲット向けホビーレーベル「T-SPARK」は、完成品トイ「エヴァンゲリオンプライム初号機」を2月13日に予約受付を開始する。

本商品はエヴァンゲリオンとトランスフォーマーのコラボ商品。エヴァンゲリオン初号機をスキャンしたオプティマスプライムという設定で、エヴァンゲリオン初号機の特徴的なカラーリングや頭部造形が再現されている。また、胸のパーツが開いて、マトリクスらしきパーツも確認できる。

また、ビークルモードへの変形機構なども搭載されている。

(C) ＴＯＭＹ

(C) khara