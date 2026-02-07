トランスフォーマー×エヴァンゲリオンコラボ「エヴァンゲリオンプライム初号機」が2月13日に予約開始
【エヴァンゲリオンプライム初号機】 2月13日 予約開始
(C) ＴＯＭＹ
タカラトミーのハイターゲット向けホビーレーベル「T-SPARK」は、完成品トイ「エヴァンゲリオンプライム初号機」を2月13日に予約受付を開始する。
本商品はエヴァンゲリオンとトランスフォーマーのコラボ商品。エヴァンゲリオン初号機をスキャンしたオプティマスプライムという設定で、エヴァンゲリオン初号機の特徴的なカラーリングや頭部造形が再現されている。また、胸のパーツが開いて、マトリクスらしきパーツも確認できる。
また、ビークルモードへの変形機構なども搭載されている。
SYNERGENEX- 【公式】トランスフォーマー情報局 (@TF_pr) February 7, 2026
New product coming soon!
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◢◤予約開始間近！◢◤
エヴァンゲリオンとトランスフォーマーが夢のコラボレーション！
エヴァンゲリオン初号機をスキャンしたオプティマスプライムが「エヴァンゲリオンプライム初号機」となって登場。… pic.twitter.com/tYeYjV6Ikh
(C) ＴＯＭＹ
(C) khara