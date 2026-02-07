「時短で助かる「万能食材」といえば？」＜回答数23,962票＞【教えて！ みんなの衣食住「みんなの暮らし調査隊」結果発表 第433回】
スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「時短で助かる「万能食材」といえば？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:「時短で助かる「万能食材」といえば？」
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
時短！絶品！豚ひき肉の卵炒め
【材料】（2人分）
豚ひき肉 100g
溶き卵 2個分
<調味料>
しょうゆ 大さじ 1
酒 大さじ 1
みりん 大さじ 1
砂糖 小さじ 1
ゴマ油 適量
ネギ(刻み) 適量
【作り方】
1、フライパンにゴマ油を中火で熱し、豚ひき肉をポロポロになるまで炒める。お肉に火が通ったら混ぜ合わせた＜調味料＞の材料を加える。
2、＜調味料＞が少なくなるまで炒め、溶き卵を加えて全体を混ぜ合わせ、半熟になったら火を止めて器に盛り、刻みネギをかける。
(E・レシピ編集部)
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「時短で助かる「万能食材」といえば？」さてみなさんの回答は…？
・「時短で助かる「万能食材」といえば？」の結果は…
・1位 … 卵 59%
・2位 ツナ缶 20%
・3位 豆腐 12%
・4位 ひき肉 7%
※小数点以下四捨五入
23,962票
・2位 ツナ缶 20%
・3位 豆腐 12%
・4位 ひき肉 7%
※小数点以下四捨五入
23,962票
・結果はいかがでしたか？
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
時短！絶品！豚ひき肉の卵炒め
【材料】（2人分）
豚ひき肉 100g
溶き卵 2個分
<調味料>
しょうゆ 大さじ 1
酒 大さじ 1
みりん 大さじ 1
砂糖 小さじ 1
ゴマ油 適量
ネギ(刻み) 適量
【作り方】
1、フライパンにゴマ油を中火で熱し、豚ひき肉をポロポロになるまで炒める。お肉に火が通ったら混ぜ合わせた＜調味料＞の材料を加える。
2、＜調味料＞が少なくなるまで炒め、溶き卵を加えて全体を混ぜ合わせ、半熟になったら火を止めて器に盛り、刻みネギをかける。
(E・レシピ編集部)