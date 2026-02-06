【ラクラク】沸騰1分で「ゆで卵」が作れるエコワザ！

ゆで卵を作るときって、ゆでる時間があいまいだったり、鍋から離れられなかったりと、意外と面倒なことも…。そこでオススメなのが、沸騰1分で「ゆで卵」が作れるエコワザ！ とっても簡単なうえに、放置しておけばできあがるので、その間に別の料理も進められますよ。

ラクラク「ゆで卵」の作り方



「1分」沸騰させればOK！

１.まず、鍋に卵を入れて、水を注ぎ入れます。フタをして火にかけ、沸騰したら1分だけ中火で加熱しましょう。あとは火を消して、好みの固さに仕上がる数分間だけ放置すればできあがり。





２.美しいゆで卵が完成しました！





実際に試した人も絶賛

「しっとりして鮮やかな黄色の茹で卵ができました」「楽チンでいいですね」「光熱費も時間もエコで助かります」など、つくれぽ（つくりましたフォトレポートのこと）でも喜ばれています。





今までゆで卵を上手に作れなかった人も、これでバッチリですね。途中で火を消すので、エコにもなる秀逸なワザ。好みの固さのゆで卵を用意して、幸せな食べ心地を満喫しましょう！