タレントのMatt（31）が6日、自身のインスタグラムを更新し、全身ユニクロのコーデを披露した。

Mattは「大好きなUNIQLOさんとtheoryさんの2026 s/s展示会へ もちろん全身ユニクロでいきました」とつづり、黒のインナーにグレーの上下を合わせたコーデの写真を投稿。

パンツはユニクロの「感動パンツ」とつづり「20本くらい持ってます」と明かした。さらに、「プライベートではもちろん衣装としても着させて頂いてるので新作見れてとても嬉しかった 素材・フォルム・絶妙な色味が本当に好みすぎてこれからの季節着るのがとても楽しみ！新作のサングラスやUVアイテムの機能性が凄すぎてびっくり!! theoryさんもよくお衣装で着させて頂いてるので新作のリネン素材がとても素敵でした 皆様ぜひ着てみてください」と続けた。

また、9月から行ったダイエットで、先月末には20キロの体重減を明かしているMatt。スラリとしたボディーで、マネキンと並ぶ写真なども披露した。

フォロワーからも「脚長〜っ!!」「美しい」「リアルマネキンMattくんだぁ」「うわぁー何頭身」「とても綺麗」などの声が寄せられていた。