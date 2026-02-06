この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「2026年新NISA」SBIと楽天の“決定的な差”とは？意外と知らない銀行連携の真実

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

資産運用YouTuberの小林亮平氏（BANK ACADEMY）が、「【2026年】SBI証券と楽天証券、新NISAはどっちを選ぶ？銀行金利とゴールド投信でSBI証券がおすすめ！」と題した動画を公開した。新NISAの口座開設において、人気を二分するSBI証券と楽天証券のどちらを選ぶべきかという問いに対し、小林氏は2026年時点のサービス状況を比較した上で、「総合的にはSBI証券がおすすめ」という結論を提示している。



動画では、主に「スマホアプリ」「連携銀行の金利」「クレカ積立の還元率」「ゴールド（金）投資」の4点で比較検証が行われた。まずアプリに関しては、SBI証券の「かんたん積立」アプリ、楽天証券の「iGrow」ともに操作性や視認性が高く、どちらも高評価であるとした。しかし、勝負の分かれ目となったのは連携する銀行の金利である。小林氏は、SBI証券と連携するSBI新生銀行の「年0.50%（SBIハイパー預金）」という金利に着目。「楽天銀行は『最強預金』で最大年0.64%を謳うが、残高300万円を超えると金利が下がるなど条件が複雑だ」と指摘し、シンプルに高金利を享受できるSBI新生銀行の優位性を説いた。



さらに、インフレヘッジとして注目される「ゴールド（金）」への投資環境についても言及。「現金の価値が今後減っていく時代ならゴールドを持っておこう」と述べ、SBI証券で取り扱っている「SBI・iシェアーズ・ゴールドファンド」が、信託報酬年0.1838%程度という低コストで運用できる点を高く評価した。クレカ積立の還元率については現状楽天証券に分があるものの、将来的な変更リスクも踏まえ「あくまでオマケ程度に考える」と補足している。



小林氏は最終的に、連携銀行の金利メリットとゴールド投信のコスト競争力からSBI証券を推奨しつつも、「どちらにもメリット・デメリットがある」とし、自身の状況に合わせて選び、早期に新NISAを始めることの重要性を強調して締めくくった。