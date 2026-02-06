Image:Amazon.co.jp

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。

本日2026年2月6日は、世界最高レベルのインイヤー型アクティブノイズキャンセリングを実現し、心拍数センサーも初搭載した、Apple（アップル）の完全ワイヤレスイヤホン最新モデル「AirPods Pro 3」がお得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

Apple AirPods Pro 3 ワイヤレスイヤホン、アクティブノイズキャンセリング、ライブ翻訳、心拍センサー、補聴機能、Bluetoothヘッドホン、空間オーディオ サウンド、USB-C充電ケース、防塵性能と耐汗耐水性能、「探す」対応、Qi充電 37,172円 （7％オフ） Amazonで見る PR PR

前モデルから最大2倍！ 没入感が飛躍的に向上したANC搭載のApple「AirPods Pro 3」が7％オフに

世界最高レベルのインイヤー型アクティブノイズキャンセリングと初搭載の心拍数センサーを軸に進化した、Appleの完全ワイヤレスイヤホン最新モデル「AirPods Pro 3」が、現在、7％オフに！

AirPods Pro 2と比べて最大2倍の不要な雑音を低減するアクティブノイズキャンセリングを搭載。新しい音響アーキテクチャにより、3Dサウンドの立体感と低音の量感が大きく向上しています。

楽器の音色やボーカルはよりクリアに再現され、周囲の環境に左右されずコンテンツへ集中可能。大きな音の低減機能により、サイレンや工事音などを自動で抑え、聴覚の健康にも貢献してくれますよ。

心拍数センサー初搭載！ ヘルスケアと連動する健康を維持するためのイヤホンに

初搭載の心拍数センサーを搭載、50種類のワークアウトに対応し、心拍数と消費カロリーを計測可能。iPhoneと連携することで、ムーブリングや歩数の確認も可能です。

バッテリーは、ANCオンで最大8時間、ヒアリング補助機能使用時は最大10時間と実用十分。5サイズの新設計イヤーチップによりフィット感が安定し、装着性と音質の両立を実現しています。

Apple AirPods Pro 3 ワイヤレスイヤホン、アクティブノイズキャンセリング、ライブ翻訳、心拍センサー、補聴機能、Bluetoothヘッドホン、空間オーディオ サウンド、USB-C充電ケース、防塵性能と耐汗耐水性能、「探す」対応、Qi充電 37,172円 （7％オフ） Amazonで見る PR PR

＞＞Appleのアイテム一覧はこちら

＞＞Amazon（アマゾン）のセール対象商品一覧を見る

なお、上記の表示価格は2026年2月6日11時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください

＞＞商品の値段が下がったら自動で教えてくれる！節約便利機能｢PLUG Wishlist｣無料だよ

＞＞12万以上の対象作品が聴き放題。Amazonのオーディオブック、Audibleの30日間の無料体験はこちら。

＞＞Kindle Unlimitedなら200万冊が読み放題。30日間の無料体験はこちら。

Source: Amazon.co.jp