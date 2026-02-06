Image: Shutterstock

値上げ回避、できます。

2月4日、Amazon Music Unlimitedの値上げが加入者向けに通知されました。従来の料金は1,080円でしたが、3月10日以降の請求は1,180円へ。

して、値上げの裏でひっそりとこんな設定が追加されていました。

Screenshot: ヤマダユウス型

「Amazon Music Standard」なる、新プランが登場しています。これなぁに？

ほぼ値上げ前のUnlimited

突然出てきたAmazon Music Standardですが、要はAmazon Music Unlimitedのaudible無しバージョンです。

今まであったAmazon Music Unlimitedは楽曲の試聴のほか、audibleを毎月1冊だけ無料で利用できました。が、新たに登場したAmazon Music Standardはそれがありません。

audible以外の機能は同じで、任意の楽曲再生、オフラインでの再生、空間オーディオなどに対応。audibleを使わない人にとっては十分なプランですね。

Amazon Music Standardの料金は、毎月1,080円（プライム会員は980円）。そう、値上げ前のAmazon Music Unlimitedと同じ価格なんです。

ということは、Amazon Music Unlimitedの値上げ前にAmazon Music Standardに移行すれば、実質値上げを回避できる！ 無料のaudible利用はできなくなりますが、そもそも使ってなかったという人は移行した方がお得。

Amazon Music Standardはファミリープランも用意されています。次の課金が発生するまえに、プランの見直しをお忘れなく。

Source: Amazon