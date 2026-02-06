しれっと「Amazon Music Standard」が新登場。値上げされたUnlimitedのフォローか
値上げ回避、できます。
2月4日、Amazon Music Unlimitedの値上げが加入者向けに通知されました。従来の料金は1,080円でしたが、3月10日以降の請求は1,180円へ。
して、値上げの裏でひっそりとこんな設定が追加されていました。
「Amazon Music Standard」なる、新プランが登場しています。これなぁに？
ほぼ値上げ前のUnlimited
突然出てきたAmazon Music Standardですが、要はAmazon Music Unlimitedのaudible無しバージョンです。
今まであったAmazon Music Unlimitedは楽曲の試聴のほか、audibleを毎月1冊だけ無料で利用できました。が、新たに登場したAmazon Music Standardはそれがありません。
audible以外の機能は同じで、任意の楽曲再生、オフラインでの再生、空間オーディオなどに対応。audibleを使わない人にとっては十分なプランですね。
Amazon Music Standardの料金は、毎月1,080円（プライム会員は980円）。そう、値上げ前のAmazon Music Unlimitedと同じ価格なんです。
ということは、Amazon Music Unlimitedの値上げ前にAmazon Music Standardに移行すれば、実質値上げを回避できる！ 無料のaudible利用はできなくなりますが、そもそも使ってなかったという人は移行した方がお得。
Amazon Music Standardはファミリープランも用意されています。次の課金が発生するまえに、プランの見直しをお忘れなく。
Source: Amazon
Amazon Fire TV Stick 4K Select
7,980円
Amazonで見るPR