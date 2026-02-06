スターダムでヒール務めた花月、意外な第2の人生

警察官に転身した元女子プロレスラーが話題となっている。かつての所属団体社長が「テレビに映ったからもう公開していいんだろうけど…」として紹介すると、ファンからは「悪役レスラーだったのに…」「ほんとに凄い」と驚きの言葉が並んだ。

「初任科第165期卒業生 石野結巡査」としてテレビニュースで紹介されたのは、センダイガールズやスターダムで活躍した女子プロレスラーの花月。センダイガールズの社長を務める里村明衣子が自身のXで「テレビに映ったからもう公開していいんだろうけど、花月が警察官になったんです。中卒で仙女に入ってきたからプロレス引退後、高卒認定クリアして色んな仕事して警察学校通って。努力の人です！応援してるよ」と紹介した。

この投稿にはファンからも、コメントが多数寄せられた。

「ほんとに凄い…！」

「凄いけどあの花月さんが警察官って、めちゃくちゃしっくり来ます。辿り着くべくして辿り着いた道にすら見える」

「マジ 驚きました」

「悪役プロレスラーだったのになぜかめちゃくちゃめちゃくちゃ、しっくりする」

「人の気持ちがわかる 人に寄り添える 警察官さんになるよね」

「元警察官からプロレスラーは何人かいるけど、元プロレスラーから警察官は初でしょうか」

「素直に感動致しました」

石野さんは花月として2008年にセンダイガールズでデビュー。2020年をもって現役引退し、21年に性転換手術を受けて男性に。本名の石野由加莉から石野結に改名していた。



（THE ANSWER編集部）