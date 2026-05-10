Image: PixieMe / Shutterstock.com 「100万トークン突破で、原稿用紙1250枚分の超長文を1プロンプトで処理できる！ しかも省エネ！」…と噂の中国DeepSeek最新AIモデル「V4」のプレビュー版が出ましたね。種類はハイエンドな「V4 Pro」と安い軽量版「V4 Flash」の2モデルです。コーディングも推論もAIエージェント機能も世界最先端の米AI群に迫る進化を遂げており、1プロンプトで処理できる