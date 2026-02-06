OpenAIの発表ポストはかなりの勢いで見られていました。 Image: OpenAI/X

2026年2月6日、OpenAIがAIを「頼れる同僚」として職場に導入できる企業向けサービス「Frontier」を発表しました。

「AIに導入企業特有のルールや情報を深く理解させ、自律的な判断のもとに複雑な仕事を完遂させられる」というのがそのサービス内容です。実務を遂行するAIを提供すると。

具体的には、人間が数週間かけていた半導体の調整を1日で終えたり、膨大な記録から不具合の原因を数分で特定したりできるとのこと。

Xに投下された発表ポストは、公開から2時間で30万インプレッションと、かなりの注目を集めています。AI関連では競合のAnthropicの発表でソフトウェアメーカーの株価が下落するなどしていますが、このFrontierも何かしらの影響を及ぼすかもしれません。

サービスの方向性的に気になってしまう「人間の従業員はどうなるの？」ですが…これは明確にAIの育成・監督者という立ち位置になっています。AIには得意とする分析などの作業を任せ、人間は本当に人間しかできない仕事（クライアントと過ごす時間を増やしたりとか）に専念するようなイメージのようです。

もう1つ気になるのが「誰が使えるの？」ですが…これはやや不穏かも。「一部のお客さまに限定して提供」と述べられていて、昨年にOpenAI×ソフトバンクが発表した「Cristal Intelligence」と同じ。“選ばれし企業向け”…？ 導入企業としては、HP・オラクル・Uberなどの名前が挙がっています。

