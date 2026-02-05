投票証明でお得なサービス！全国センキョ割学生実施委員会・選挙割協会「センキョ割＠衆院選2026」

全国センキョ割学生実施委員会および一般社団法人選挙割協会は、2026年2月8日（日）投票日の衆議院議員選挙に合わせ、「センキョ割＠衆院選2026」を2026年2月8日（日）から2月22日（日）まで実施します。

全国センキョ割学生実施委員会・選挙割協会「センキョ割＠衆院選2026」

期間は2026年2月8日（日）から2月22日（日）まで（一部店舗により異なる）。

参加費は無料です。

今回の「センキョ割＠衆院選2026」は、全国3,000店舗強が参加見込みの過去最多規模で実施されます。

2012年の4店舗からスタートし、年々参加店舗が増加しており、今回はヴィッセル神戸、Yahoo!ショッピング、一風堂、猿田彦珈琲、ノジマ、かっぱ寿司など多様な業界から協力を得ています。

投票済証明書の提示でお得なサービス

センキョ割は、投票後に投票済証明書（または投票所の看板を撮影したもの、18歳未満はセンキョ割アプリの投票済み証明書画面）を参加店舗で提示すると、お得なサービスが受けられる期間限定イベントです。

期日前投票や区間外投票所での投票も適用可能です。

公職選挙法を遵守し、特定の立候補者や政党支持につながる行為を一切禁止する独自ルールを設定し、中立性を維持しながら実施されます。

参加方法は、（1）選挙に行く（18歳未満はアプリで投票する）、（2）投票済証明書をもらうか投票所看板写真を撮る、（3）各協力店舗で投票済証明書か看板写真、アプリ投票証明書を提示、（4）各店舗で指定の割引サービスを受ける、という流れです。

参加店舗マップアプリをリリース

株式会社アイラボ（東京都千代田区）と協力し、全国のセンキョ割参加店舗をマップ上で確認可能なアプリをリリースします。

対象店舗は、http://senkyowari.com 内の衆院選2026特設サイトに登録されている店舗です。

また、関東学院六浦高校、練馬工業高校、藤村女子高校、杏林大学、宮城大学など現時点で40校強が主権者教育として参加しており、生徒や学生が地域店舗へ直接訪問してヒアリングしながら店舗確保を行い、模擬投票アプリを通して18歳未満も社会参画を体験します。

本企画は、選挙のネガティブなイメージの改善と、「クリスマスやお正月」のような前向きな国民文化として定着させることで、選挙をきっかけとした地域活性化および社会参加意識向上のための機会づくりを目的としています。

投票に行く習慣がない若年層にとって、身近な店舗でのお得なサービスが投票のきっかけとなります。

全国3,000店舗超という規模の大きさにより、どの地域でも利用できる機会があり、日常生活の中で気軽に参加できます。

アプリを活用することで近くの参加店舗を簡単に見つけられるため、初めての利用でもスムーズにサービスを受けられます。

教育機関での主権者教育としても導入されており、若い世代が社会参画を実践的に学べる貴重な機会となっています。

全国センキョ割学生実施委員会・一般社団法人選挙割協会「センキョ割＠衆院選2026」の紹介でした。

FAQ

Q. センキョ割はいつからいつまで利用できますか？

A. 2026年2月8日（日）から2月22日（日）までです。ただし、一部店舗によりサービス期間が異なる場合があります。

Q. 投票済証明書がなくても利用できますか？

A. 投票所の看板を撮影した写真でも利用可能です。また、18歳未満の場合はセンキョ割アプリの投票済み証明書画面でも利用できます。

Q. 期日前投票でも利用できますか？

A. 期日前投票や区間外投票所での投票も適用可能です。投票済証明書を提示することでサービスを受けられます。

Q. 参加店舗はどこで確認できますか？

A. http://senkyowari.com 内の衆院選2026特設サイト、またはリリースされるマップアプリで確認できます。

Q. どのようなサービスが受けられますか？

A. 各店舗が独自に設定した割引やサービスが受けられます。具体的な内容は店舗ごとに異なりますので、公式サイトまたはアプリで確認してください。

