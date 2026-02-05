

左：「ネスカフェ ふわラテ ファミリア アソートパック 15本入り」、右：個包装表面デザイン（全6種のメッセージ）

ネスレ日本は、ファミリアとコラボレーションしたオリジナルパッケージの「ネスカフェ ふわラテ ファミリア アソートパック 15本入り」を、3月1日から数量限定で発売する。

同コラボレーションは、子どもとその家族の未来のために、ホッとするひとときを届けるとともに、環境に配慮した取り組みを行いたいという両社の想いが重なり、実現した。「ネスカフェ ふわラテ」のファミリアオリジナルパッケージ製品の発売をはじめ、ファミリアショップでの「ネスカフェ ふわラテ」スティックの試供品としての配布、アップサイクル素材を使用したオリジナルバッグが当たるプレゼントキャンペーン、コーヒー染めの素材を使用した親子で楽しめるワークショップなど、コラボレーションならではの多彩なコンテンツを展開する。



プレゼントキャンペーンの商品例

「ネスカフェ ふわラテ」シリーズは、お湯を注ぐだけでふわっとした泡とクリーミーな味わいが楽しめ、バラエティ豊かなラインアップが特長のスティックミックス製品（コーヒーにクリーマーと甘さをミックスし、スティックタイプにした製品）。今回発売する「ネスカフェ ふわラテ ファミリア アソートパック 15本入り」は、人気フレーバー3種類（ハーフ＆ハーフ、ふんわりキャラメルラテ、ほっこりカフェインレス）がアソートされた限定製品となっている。

パッケージは、ファミリアチェックを全面にあしらい、クマちゃんのラテアートを描いた、思わず手に取りたくなるデザインとなっている。また、パッケージと同じくオリジナルデザインのスティックには、フレーバーにあわせて3色のオリジナルチェックをあしらい、思わずシェアしたくなるポジティブなメッセージを添えた。この機会にしか手に入らない、同コラボレーションならではの限定パッケージとして、期間限定で提供する。

［発売日］3月1日（日）

ネスレ日本＝https://www.nestle.co.jp

ファミリア＝https://familiar.co.jp