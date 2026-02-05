こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。

本日2026年2月5日は、レバーを引くだけで簡単に“雑巾絞り”ができる、アズマ工業の「グングン吸水激絞りワイパー FAZ259」がお得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

アズマ工業 グングン吸水激絞りワイパーF 伸縮柄 吸水スポンジワイパー 驚きの吸水力 レバーを引くだけでラクラク激絞り 拭き幅27cm 全長99~130cm AZ259 1,606円 （32％オフ） Amazonで見る PR PR

拭いた瞬間に水分を吸い取る、アズマ工業の「グングン吸水激絞りワイパー FAZ259」が32％オフ！

床掃除や結露取りで「拭いて、絞って」を繰り返すのは意外と重労働。アズマ工業（Azuma Industrial）の「グングン吸水激絞りワイパー FAZ259」は、高吸水スポンジ×1アクション激絞りで、水仕事の手間を一気に減らしてくれるアイテム。今なら32％オフのお値打ち価格で購入できます。

本製品は、各種フロア・窓ガラス・浴室などの吸水・結露取り・水拭きにぴったりの吸水ワイパーです。拭き取り面には高吸水スポンジ（PVA）を採用。床やガラス面にしっかり密着し、結露や水滴を一気に吸収します。

水拭き後に水が残りにくく、二度拭きの手間を減らせるのもポイント。広い面を効率よく処理できるので、日常掃除はもちろん、窓掃除や浴室の水切りにも活躍します。

1アクションで激絞り。伸縮柄で収納も快適

吸水後は、ラクラクレバーを引きあげるだけでスポンジの隅までしっかり絞れる激絞り機構を搭載。手を濡らさずに作業を続けられるため、テンポよく掃除が進みます。

伸縮柄仕様なので、使用時はしっかり長さを確保しつつ、収納時はコンパクトに。掃除用具置き場を圧迫しにくく、出し入れもスムーズです。

結露や水滴を一気に吸収する高吸水スポンジと、1アクションで絞れる激絞り機構。さらに伸縮柄で収納もスマート。「グングン吸水激絞りワイパー FAZ259」は、水仕事の面倒を減らし、掃除を効率化したい人にちょうどいい選択です。

なお、上記の表示価格は2026年2月5日11時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください。

