¡Ú¥¹¥¿¡¼¥À¥à¡Û¥¹¥¿¡¼¥é¥¤¥È¡¦¥¥Ã¥É¤¬¾åÃ«º»Ìï¤ËÀã¿«´ü¤¹¡¡²áµî¤Î¶þ¿«¥Ð¥Í¤Ë¡Ö°ìÈ¯¤ÇÀÖ¤¤¥Ù¥ë¥È¤òÃ¥¤¦¡×
¡¡½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¡Ö¥¹¥¿¡¼¥À¥à¡×¤Î¥¹¥¿¡¼¥é¥¤¥È¡¦¥¥Ã¥É¤¬¡¢²áµî¤ÎÀã¿«¤ò²Ì¤¿¤¹¡£
¡¡£²·î£·Æü¤Î¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¥¢¥ê¡¼¥ÊÂçºåÂè£±¶¥µ»¾ìÂç²ñ¤Ç¥ï¡¼¥ë¥É²¦¼Ô¤Î¾åÃ«º»Ìï¡Ê£²£¹¡Ë¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¡£ºÇ¸å¤ÎÁ°¾¥Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿£³£±Æü¤Î¸å³Ú±àÂç²ñ¤Ç¡¢¥¥Ã¥É¤Ï¾åÃ«¤Ë¥Þ¥¹¥¯¤òÇË¤é¤ì¤Ï¤®¼è¤é¤ì¤ëË½µó¤ò¼õ¤±¤¿¡£¡Ö¤Þ¤µ¤«¥Þ¥¹¥¯¤Ë¼ê¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤â¤¦²¿¤â¤«¤â¤¬²ù¤·¤¤¤±¤É¡ª¡¡¤¢¤½¤³¤Þ¤ÇÇÉ¼ê¤Ë¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¸å²ù¤µ¤»¤ë¤¯¤é¤¤¡¢£²·î£·Æü¤Ï»ä¤ÎËÜµ¤¤ò¤Ö¤Ä¤±¤Æ¾åÃ«¤Î»þÂå¤ò½ª¤ï¤é¤»¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÀë¸À¤·¤¿¡£
¡¡¾åÃ«¤Ë¥Þ¥¹¥¯¤ò°ú¤Îö¤«¤ì¡¢²ù¤·¤¤µ²±¤¬Ç¾Î¢¤ËÉâ¤«¤ó¤À¡£¥¥Ã¥É¤¬½é¤á¤Æ¥ï¥ó¥À¡¼²¦ºÂ¤ËÄ©Àï¤·¤¿£²£°£²£±Ç¯£²·î¡£Åö»þÆ±²¦¼Ô¤À¤Ã¤¿¥¸¥å¥ê¥¢¤Ë¥Þ¥¹¥¯¤òÇË¤«¤ìÇÔËÌ¤·¡¢»î¹ç¸å¤Ë¤Ï¥Þ¥¹¥¯¤ò°ú¤¤Ï¤¬¤µ¤ì¤¿¡£¡Ö¥ï¥ó¥À¡¼¤Ë½é¤á¤ÆÄ©Àï¤·¤¿»þ¤Îµ²±¤¬¤è¤ß¤¬¤¨¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤¢¤Î»þ¤Î²ù¤·¤µ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤éº£¤Î»ä¤¬¤¢¤ë¤¯¤é¤¤¡¢¥¿¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»î¹ç¤Î¥Þ¥¹¥¯¤Ê¤Î¤Ç¡¢Í£°ìº£¤âÂç»ö¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Îº¢¤Îµ¤»ý¤Á¤âËº¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë½é¿´¤ËÊÖ¤ëµ¤»ý¤Á¤Çº£Æü¤Ï¤³¤Î¥Þ¥¹¥¯¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅö»þ¤Î¥Þ¥¹¥¯¤ò¼ê¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡º£²ó¥ï¡¼¥ë¥É²¦ºÂ¤Ë½éÄ©Àï¤È¤Ê¤ë¥¥Ã¥É¤Ï¡Ö¥ï¥ó¥À¡¼¤Ë½éÄ©Àï¤·¤¿»þ¤Ï¥¸¥å¥ê¥¢¤Ë¥Þ¥¹¥¯¤â¼è¤é¤ì¤Æ¥Ù¥ë¥È¤â¼è¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ä¡£º£²ó¤ÏÅö»þ¤Îµ¤»ý¤Á¤âÇØÉé¤Ã¤Æ¡¢¤º¤Ã¤È°Õ¼±¤·Â³¤±¤Æ¤¤¿¾åÃ«¤«¤é°ìÈ¯¤ÇÀÖ¤¤¥Ù¥ë¥È¡Ê¥ï¡¼¥ë¥É²¦ºÂ¡Ë¤òÃ¥¤¦¡×¤È²¦ºÂ¼è¤ê¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡Öº£¤Þ¤Ç¾åÃ«¤ËÂÐ¤·¤Æ¤¿¤á¹þ¤ó¤Ç¤¤¿²ù¤·¤µ¤â¡¢¤¢¤Î¥ï¥ó¥À¡¼Àï¤Î²ù¤·ÎÞ¤âº£²ó¾åÃ«¤Ë¾¡¤Ã¤ÆÁ´¤ÆÊ§¿¡¤¹¤ë¡ª¡×¡£Çò¸×¤¬ÃÄÂÎ¤ÎÄºÅÀ¤ò¤Ä¤«¤à¡£