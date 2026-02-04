Image: KiTToSiN

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

効率やタイパ（タイムパフォーマンス）が叫ばれる現代。あえて「手間ひまをかける」贅沢を味わいたくて、ポーランド発の木製機械式時計「Steampunk Wall Clock（スチームパンク ウォールクロック）」を手に取りました。

「電池不要」「接着剤不要」という触れ込みですが、果たしてその精巧さは本物なのか？ 実際に組み立てて感じた魅力をお届けします。

木製パーツの精密な設計美に期待が高まる

Image: KiTToSiN

「Steampunk Wall Clock」のパッケージを開けてまず驚いたのは、その精密さです。「接着剤不要」という謳い文句の通り木製のパーツシートには無数の部品が並んでいますが、接合部分の設計が非常に緻密。

レーザーカットされた断面は鋭くも美しく、これから始まる「エンジニアリング体験」への期待が高まりました。

組み立ては「没頭」への入り口

Image: KiTToSiN

実際に組み立てを始めてみると、木製パーツとの対話によるマインドフルネスのような感覚を覚えました。説明書はビジュアル中心で非常にわかりやすく、パーツこそ多いものの番号順にボードから外していけば迷うことはありません。

組み立てのポイントは「丁寧さ」。木製パーツ同士の摩擦を減らすために、付属のろうそくややすりを使い、1つひとつのパーツを丁寧に調整しながら組み込んでいきます。この一手間を惜しまないことが、後のスムーズな動作に繋がる--そう直感させるような、本格的なつくりです。

電池不要！自分の手で組み立て＆動かして楽しむ木製壁掛け時計。空間を彩るインテリア 14,025円 【数量限定 15％OFF】Steampunk Wall Clock 1点 商品をチェックする

指先に伝わる心地よい感触と、小さな達成感

Image: KiTToSiN

パズルやプラモデルとの一番の違いは、その「スナップ感」かもしれません。それぞれのパーツが定位置に収まるとき、「カチッ」という心地よい感触とともに小さな達成感が訪れます。ただ、しっかりとした固定が必要なため、指先の力はある程度必要です。

夢中で手を動かしていると、あっという間に時間が過ぎていました。スマホの通知も気にならず、目の前の歯車だけに集中する。この「没頭」できる感覚こそ、製品が持つ隠れた魅力だと感じました。

「楽しみ」を味わいたいから、完成を先延ばし？

Image: KiTToSiN

「Steampunk Wall Clock」の公式情報によると、組み立ての目安時間は約5時間。自分のペースで、少しずつ歯車を噛み合わせていく時間は、完成品を買うだけでは決して得られない贅沢なもの。

この記事の執筆時点ではまだ未完成ですが、「続きは来週の週末にやろう」そんな風に、楽しみを少しずつ味わいながら組み上げていくプロセス自体が、日々の生活に彩りを与えてくれるのだとわかりました。

Image: KiTToSiN

完成した機械式時計は重りの力だけで時を刻みます。丁寧にやすりをかけ、ろうを塗り、指先で押し込んだ歯車たちが連動して駆動する姿を想像すると、今の段階ですでに愛着が湧いています。

Image: KiTToSiN

自分で組み立てた時計には、ほかにはない物語が宿ります。「育てる」インテリアが欲しい人やモノづくりの達成感を味わいたい人、デジタル疲れを感じている人にもおすすめ。

以下リンクよりポーランド発の木製工作キットの詳細をチェックして、自分の手で「時」を作ってみませんか？

電池不要！自分の手で組み立て＆動かして楽しむ木製壁掛け時計。空間を彩るインテリア 14,025円 【数量限定 15％OFF】Steampunk Wall Clock 1点 商品をチェックする

＞＞電池不要!自分の手で組み立て&動かして楽しむ木製壁掛け時計。空間を彩るインテリア

Image: KiTToSiN

Photo: 山田洋路

Source: CoSTORY

本記事制作にあたりKiTToSiNより製品の貸し出しを受けております。