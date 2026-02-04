矢口真里、20年以上アイテープで二重まぶたにしていたことを告白「今もしてます」

2月1日（日）の『有吉クイズ』では、トーク中にエピソードに出てきた金額を加算して合計で10億円を目指す企画「お金にまつわるトークで目指せ総額10億円」の後編が放送された。

矢口真里は、二重まぶたをつくるのにこれまで86万4000円かけてきたそうで…。

【映像】矢口真里、アイテープは「今もしてます」

出演者たちがお金にまつわるエピソードを披露していく同企画で、矢口は自身の美容に関する“秘密”を明かす。

「私18歳のときから、アイテープっていう二重まぶたにするテープを使ってるんですよ」と突然のカミングアウトをした矢口は、「それが1個1500円するんですね。月に2個、18歳から42歳まで使っているので、計算したら86万4000円使いました」と告白した。

その金額に「二重整形したほうが早かったなって」と笑った矢口。自身の目を指差し「今もしてます」とあっけらかんと言うと、「しないと奥二重に戻っちゃうんですよ」と吐露。

「整形したってめちゃくちゃ言われるんですけど、毎日アイテープをしてる」と“整形疑惑”は否定しつつも、「面倒くさいです。本当に整形したほうが早かったし、お金もかからなかった」と悔やんだ。

ヒコロヒーに「もう（整形は）しないんですか？」と聞かれた矢口は、「多分します」と回答。

予想外の答えに「ええええっ!?」とヒコロヒーはうろたえたが、矢口は「ここ（まぶた）のお肉が年とって落ちてきちゃうと、テープがつかなくなってくるんです」と事情を説明していた。