オランダ１部ＮＥＣナイメヘンの日本代表ＭＦ佐野航大（２２）がクラブ公式ホームページのインタビューに応じ、今冬の牋楡匱最圻瓩砲弔い匿兇衒屬辰拭

オランダ「ＡＤ」など各メディアによると、佐野にはイングランド・プレミアリーグのノッティンガム・フォレストやオランダ１部の名門アヤックスから獲得オファーが届いたという。特にアヤックスとは移籍に向けて個人合意に至ったが、２０００万ユーロ（約３６億８０００万円）とされる移籍金をめぐってクラブ間交渉が決裂。今季ＮＥＣ残留が決まった。

佐野は移籍市場について「複数のオファーをいただき、この１０日間はつらい日々でした。興味を持ってくださった全クラブに感謝申し上げます」とし「ＮＥＣに来たのは最終的に次のステップに進むためです。次のステップがどれほど重要か理解しています。移籍したいと思っていましたが、クラブの状況も理解しています」と語った。

その上で「まだ若いので完全に影響がないとは言えません。でもプロなのでピッチで結果を出さないといけない。前に進むしかない」と率直な心境を明かした。

佐野は６月開幕の北中米Ｗ杯に臨む日本代表メンバー入りを実現し、夏のステップアップを目指すという。