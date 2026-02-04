気になるポイントをスペシャリストが解説！

2026年2月2日、日産は公式YouTubeチャンネルにて「新型『エルグランド』をスペシャリストが解説」と題した動画を公開しました。

動画内では2025年10月の「ジャパンモビリティショー2025」で世界初披露された4代目エルグランドについて、チーフプロダクトスペシャリストの中村智志氏が多くのお客様から寄せられた質問に答える内容で、技術的なポイントや今後の展開について分かりやすく語られています。

【画像】超カッコいい！ 日産「新型エルグランド」をよーく見る！（30枚以上）

エルグランドは1997年の初代登場以来、「プレミアムミニバン」という新しい価値観を日本に根付かせてきたモデルです。

商用車ベースが主流だった時代に、乗用車プラットフォームと大排気量エンジンを組み合わせ、「走り」と「上質さ」を両立させた存在として高い評価を受けてきました。

今回の4代目は、2010年登場の3代目からおよそ16年ぶりのフルモデルチェンジとなり、従来のスポーティなDNAを受け継ぎながらも、より広い空間と快適性を重視した方向へと舵を切っています。

電動化技術の進化も大きな柱で、「e-POWER」「e-4ORCE」「インテリジェント ダイナミックサスペンション」を組み合わせることで、後席の乗員がくつろげるだけでなく、運転する人も楽しめるミニバンを目指したといいます。

ボディサイズも一回り拡大され、存在感と実用性の両立が図られている点も見逃せません。

動画内では質疑応答形式で具体的なポイントが語られます。中村氏はまず世代間の違いについて「第3世代は低床・低重心でキビキビした走りが特徴でしたが、4代目は空間を広げて車高も上げ、そのうえでe-POWER・e-4ORCE・インテリジェント ダイナミックサスペンションの3つで、快適さと楽しさを両立させています」と説明します。

新プラットフォームについても「クルマの土台から新しくしています。積むものが大きく変わるので、剛性をしっかり持たせることが重要でした。『走って楽しく、後ろの方が快適』を狙った結果です」と語りました。

また3代目からのサイズ拡大に関しては「（4代目では）全幅は189.5cm、全長は499.5cm、全高は197.5cmと、一回り大きくしています」と具体的な数値を挙げています。

そして多くのお客様から質問があったという排気量1.5リッターのエンジンで十分なのかという問いには、「今回は駆動にエンジンを使いません。エンジンは発電専用で、モーターで走るのがe-POWERです。モーターは非常にトルクがあり、従来のV6エンジン以上の力強さがあります」と明快に回答しました。

さらに第3世代e-POWERの進化点については「ある回転数に特化して、いかに効率よく静かに回すかを突き詰めました。エンジン音を最小限に抑えられるのが特徴です」と説明しています。

派生モデルの予定を問われると、「すでに一部は公表されていますが、発表の時を楽しみにしていただければと思います。胸をワクワクさせながらお待ちください」と笑顔で含みを持たせました。

ここで言う「すでに一部は公表されている」というのは、日産モータースポーツ＆カスタマイズが2025年10月29日、新型ミニバン「エルグランド」をベースとしたカスタムカー「AUTECH（オーテック）」を設定することを決定し、その一部が確認できるティザー画像を先行公開していることを指します。

そして、発売時期と価格については「2026年の夏に販売予定です。価格はまだお伝えできませんが、このセグメントの相場を外さないところを見据えています」と締めくくっています。

短い時間ながら、「まだまだ魅力はたくさんあります」という言葉どおり、新型エルグランドの方向性が凝縮された内容でした。

伝統を背負いながらも、新しい時代のプレミアムミニバン像をどう描くのか。その答えの一端が、この動画から確かに伝わってきます。