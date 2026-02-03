ホラーゲーム『Poppy Playtime』とZOZOTOWNのコラボが2/6から開始！ “ハギーワギー”や“プロトタイプ”をポップなカレッジ風にしたシャツなど全9種を限定販売

ホラーなのにポップ!? 『Poppy Playtime』×ZOZOコラボは“ハギーワギー”のカレッジ風アイテムなど全9種

人気ホラーゲーム『Poppy Playtime』とZOZOTOWNのまさかのコラボが決定しました。

本コラボでは、コラボレーションアイテムを2月6日よりZOZOTOWN限定で受注販売します。

今回の目玉は、作中の恐怖キャラクター“ハギーワギー”や“プロトタイプ”をあえてポップなカレッジ風に落とし込んだフーディーやTシャツ。

さらに、アパレル商品は作中の重要アイテム「ビデオテープ」を模した特製パッケージで届くというファン垂涎の仕様です。

2月26日からは大阪・あべのハルカスで実物展示も開催されるなど、ゲームの世界観をリアルでも楽しめる展開は見逃せません。

（以下、プレスリリースより）

人気ホラーゲームシリーズ『Poppy Playtime』とZOZOTOWNがコラボレーション！カレッジ風デザインの限定アイテムを2月6日より販売

アメリカ発の人気ホラーゲームシリーズ『Poppy Playtime（ポピープレイタイム）』とZOZOTOWNがコラボレーションした限定アイテムを、2月6日（金）よりZOZOTOWNで受注販売します。

今回販売するのは、『Poppy Playtime』に登場するキャラクターのビジュアルや描き起こしイラストを使用したTシャツやフーディーなど、全9型のアイテムです。

ロゴやカラーリングにはカレッジ風のデザインを採用し、ホラーゲームでありながらポップな世界観を持つ同作の魅力を表現したラインナップを展開します。

さらに、2月26日（木）〜3月8日（日）の期間、大阪・あべのハルカス ウイング館 9階催事場で、本コラボの一部アイテムが展示されます（※）。

詳細は、インフォレンズ イベント公式X（@infolens_event）とPoppy Playtime 日本公式X（@PoppyPlaytimeJP）にてお知らせされます。

（※）展示内容が変更になる可能性がございます。

・受注販売期間：2026年2月6日（金）正午 〜 2026年3月10日（火）11:59

※受注販売期間終了後に再度販売する可能性がございます。

・URL：https://zozo.jp/search/?p_gtagid=2194199

※2月6日（金）正午より商品公開

・お届け時期：2026年5月中旬 〜 2026年6月中旬予定

※アイテムごとに異なります。詳しくは各アイテムの商品ページにてご確認ください。

＜ZOZOTOWN限定アイテムについて（一部）＞

（左上から）

Poppy Playtime × ZOZOTOWN Doey TEE（2色展開）：5,500円（税込）

Poppy Playtime × ZOZOTOWN Poppy TEE（2色展開）：5,500円（税込）

Poppy Playtime × ZOZOTOWN Prototype L/S TEE（2色展開）：6,490円（税込）

Poppy Playtime × ZOZOTOWN Yarnaby Hoodie（2色展開）：8,800円（税込）

Poppy Playtime × ZOZOTOWN Huggy Wuggy Hoodie（2色展開）：8,800円（税込）

Poppy Playtime × ZOZOTOWN Doey Tote Bag：3,300円（税込）

Poppy Playtime × ZOZOTOWN Pins Set：4,400円（税込）

Poppy Playtime × ZOZOTOWN Big Acrylicstand（2種展開）：4,400円（税込）※画像は「Haggy & Kissy with Poppy」ver.

＜パッケージ＞

アパレルアイテムは、作中に登場する「ビデオテープ」をモチーフにしたパッケージに梱包されます。

※雑貨（Doey Tote Bag、Pins Set、Big Acrylicstand）は対象外です。