2段弁当箱を開けたら、上下どちらもごはんだった―。夫から昼休みに届いた弁当の写真に驚いた女性がThreadsにエピソードを投稿すると、弁当の「まさかの中身」に話題が集まりました。投稿したのは、冷凍弁当のレシピを発信している、ちょびさん（@chobi__recipe）。写真に写っていたのは、片方にはチャーハン、もう片方には白米がぎっしりと詰められた2段式の弁当箱でした。



【写真】「マジで本気で間違えた…」夫から届いた衝撃の弁当はコチラ

普段は前日におかずだけを詰めて冷蔵庫に入れておき、朝に夫が白米を詰めて出勤するというのが、長年続けてきた弁当ルーティンだったそう。しかしこの日は、事情が少し違っていました。



「珍しくチャーハンを作ったので、弁当箱に詰めて冷蔵庫に入れてあったんです。でも、夫にそれを伝えるのを忘れていて、このような米×米弁当になりました」



ちょびさんが仕事の昼休みに携帯を見たところ、夫から「ミスりました」と写真付きでLINEが届いており、この事態が発覚したといいます。この出来事について、ちょびさんはThreadsで次のように投稿しています。



「マジで本気で間違えた 旦那から今写メきて、、ごめんすぎる」



夫は職場近くのスーパーでおかずを購入し、「ダブル炭水化物弁当」を無事に完食したのだとか。



結婚して11年、ちょびさんは仕事の日は欠かさず弁当を作り続けてきたそうですが、「このようなミスは初めてでした」と振り返ります。ちょびさんの夫は三交代勤務のため、昼用のこの2段弁当箱のほかに、夜用に冷凍弁当を用意することもあるのだそう。



今回の投稿には、多くのコメントが寄せられました。



「意外にも温かいコメントが多くて嬉しかったです。特に多かったのは、『チャーハンがおかずになる』という声で、救われる思いでした」



最後に、ちょびさんは夫への想いをこう語ります。



「いつも美味しくお弁当を食べてくれてありがとう。お弁当箱を洗って帰ってきてくれるのも助かってます！」