両親に絶縁宣言したベッカム家長男。逆玉婚の妻に捧げたタトゥーが「不気味」と波紋呼ぶ
元サッカー界の貴公子として知られる父デビッド、かつてトップアイドルだった母ヴィクトリア、かわいい4人の子供たち……「完璧な家族」と思われていたベッカム家に異変が起きている。長男のブルックリンがついに家族との確執を認め、「和解は望まない」と決別宣言した。
米俳優ニコラ・ペルツとの結婚後、嫁姑問題が浮上し、近年は家族と疎遠状態にあるといわれていたブルックリン。SNSで「家族より妻」をしきりにアピールする長男に対し、デビッドとヴィクトリアの反応は……？
◆ 「監視されているみたい」妻の目タトゥーが波紋
ブルックリンの体に無数に刻まれたタトゥー。どうやら、ここにも両親への反発心が現れているようだ。
イギリスのタブロイド紙『ザ・サン』によると、ブルックリンは昨年6月、肩に刻まれていた「Mama's Boy（ママの愛息子）」のタトゥーを消去。妻ニコラのウェディングブーケを模した花の模様で塗りつぶしたという。
彼が18歳の時、母ビクトリアへの愛情と忠誠を誓って刻まれた「Mama's Boy」タトゥー。それを消すということは、かつて「お母さんっ子」だった自分を捨て、これからはニコラの夫として生きていくという、母への痛烈な拒絶メッセージではないかと受け取られている。
また彼の背中には、結婚前にニコラからもらった「ラブレター」のタトゥーも。「私の永遠の少年へ。不安になったらいつでもこれを読んで」などといった愛の言葉がぎっしりと刻まれている。
さらに世間をぎょっとさせたのは、首の後ろに描かれたニコラの「目」。そのすぐ下には、彼が生まれた英ロンドンの病院の位置を示す数値が刻まれている。
自分の生誕地を示す文字の上に、妻の目のタトゥー……。一部からは「不気味」「奥さんに監視されているみたい」といった声も上がっている。
最近は、そうしたタトゥーをSNSで露出する機会も増えていて、「親よりも妻」という姿勢を明確に示していると見られている。
◆ 家族との和解は望んでいない
英サッカー界の元スーパースターである父デビッド、元スパイスガールズのメンバーで現在はファッションデザイナーとして活躍する母ヴィクトリアを両親にもつブルックリン。世界有数のセレブ一家で育ったブックリンだが、実は妻ニコラの実家も超リッチな一族として知られている。
ニコラの父ネルソン・ペルツ氏は、大企業の顧問をつとめながら、投資家として財を成した大富豪で、その資産規模はベッカム家をゆうに上回るそう。そのため「ブルックリンは“逆玉の輿”に乗った」ともいわれている。
交際期間1年足らずで婚約した2人は、2022年に結婚。米フロリダにある大邸宅で、豪華な結婚式があげられた。しかし、ほどなくしてビクトリアとニコラの嫁姑問題が取り沙汰されるように。
最近では、家族の集まりにも参加せず、ベッカム家と疎遠になっていると噂されていたブルックリン。現地時間1月19日、インスタグラムストーリーで6投稿にわたり声明を発表した。
最初の投稿でブルックリンは「家族との和解は望んでいない」と明言。「長年沈黙を守り、問題を公にしないようにしてきました。でも両親とそのチームがメディアに情報を流し続けたため、真実を語るしかないと思いました」と述べ、「自分は操られてなんかいません。人生で初めて自分の意志を貫いているのです」と主張した。
次の投稿では、デビッドとヴィクトリアが「結婚前から僕たちの関係を壊そうとしていた」と非難し、驚きの事実も明かした。
「母は土壇場でニコラのウェディングドレスの制作をやめました。それで妻は、急遽新しいドレスを探さなければいけなかったのです」
