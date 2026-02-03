女優・志田未来が1日、自身のインスタグラムを更新。同日に開催されたFRUITS ZIPPERの東京ドーム公演「ENERGY」を訪れたことを報告した。



【写真】レアなメガネ姿もかわいい ライブTシャツ着用で臨戦態勢の連ドラ女優

志田は黒縁のメガネを着用しライブTシャツ姿の臨戦態勢で、胸のロゴを指さし、背中には「ENERGY」の文字と“推し活”全開モードの写真をアップ。「FRUITS ZIPPERさんの 東京ドーム公演『ENERGY』に参戦してきました」と伝えた。



超満員の観客を魅了した「NEW KAWAII」の世界を堪能し、「本当に素敵な時間で大好きな気持ちが溢れて溢れて、 終始感動しっぱなしでした みんな可愛くてキラッキラッに輝いてました」と感動をストレートにつづった。



昨年2月にはファンクラブの会員証を手にしたショットを公開。ライブにもたびたび参戦しているほか、志田はエスコンフィールドでのパフォーマンスも現地で観戦したことを明かしている。最後は「とっても幸せな時間でした！ ありがとう FRUITS ZIPPER最強！！！！！！」と、ふるっぱー愛あふれるフレーズで締めた。



フォロワーも「いると思ってました」「僕もそのTシャツです！」「同じ推しで嬉しい」「推し活楽しめてるのが1番！」「メガネ姿眼福やー！」「忙しいのにパワフルですね」と熱いコメントが寄せられていた。



（よろず～ニュース編集部）