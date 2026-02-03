人材派遣を行うR＆G（さいたま市）が、「ブラック企業に入らないために気をつけたこと」について調査を実施。その結果をランキング形式で公開しています。

調査は2025年11月1日から同月4日、仕事をしている男女を対象にインターネットで行われました。計500人（女性311人／男性189人）から有効回答を得ています。

3位は「職場の雰囲気を観察する」で、18.8％でした。回答者からは「面接のときに、社員の表情や職場の雰囲気をよく観察するようにしました」（20代女性）、「面接時や電話対応のときなどに感じる違和感を大事にする」（40代女性）といった声が寄せられたとのことです。

2位には「残業の実態を調べる」がランクイン。23.6％でした。「平均残業時間を聞いたり調べたりすることで、確認を行いました」（20代男性）、「夜、会社の明かりがついていないか確認しに行った」（30代女性）といったコメントがあったということです。

そして、1位は「会社情報を調べる」で29.6％でした。「応募する前に、企業のホームページや求人サイトのページをよく見て、『きちんと内容が更新されているか』『使用されている写真が古すぎないか』などを確認する」（30代女性）、「会社紹介の記事をネットでできるだけ多く調べて、会社理念や社長の経営方針やメッセージを確認しました」（40代男性）などの回答が集まったとのことです。