福岡県大刀洗町に災害支援型ホテル！デベロップ「HOTEL R9 The Yard 大刀洗」

デベロップは、福岡県三井郡大刀洗町にコンテナホテル「HOTEL R9 The Yard 大刀洗」を2026年2月27日(金)にオープンします。

全国で135店舗目、「HOTEL R9 The Yard」シリーズとしては127店舗目の開業となる同ホテルは、平時は宿泊施設として、有事には「レスキューホテル」として災害支援に活用されるフェーズフリーの施設です。

オープン日:2026年2月27日(金)

予約受付開始日:2026年2月20日(金)15:00

客室数:59室(ダブルルーム53室／ツインルーム6室)

料金:ダブルルーム1名6,200円〜、2名8,700円〜／ツインルーム1名6,200円〜、2名9,700円〜

所在地:福岡県三井郡大刀洗町鵜木1440-1

アクセス:大分自動車道「筑後小郡IC」より車で約4分、甘木鉄道「今隈駅」より徒歩約6分

駐車場:無料60台

ホームページ: https://hotel-r9.jp/hotels/tachiarai/

福岡県内で7店舗目の出店となる「HOTEL R9 The Yard 大刀洗」は、大分自動車道「筑後小郡IC」より車で約4分、国道500号沿いに位置。

ホテルから車で10分圏内には複数の工場が点在しており、周辺地域に立地する「干潟工業団地」「四三嶋工業団地」「平塚工業団地」等へのアクセスも良好なことから、町内外への出張等、ビジネス利用に最適です。

ホテルの隣地にはスーパーマーケットがあり、車で5分圏内にはコンビニエンスストアや飲食店等もあるため、連泊時も快適に過ごせます。

また、国指定重要文化財の「今村天主堂」をはじめ、「大刀洗公園」や「北野天満宮」といった観光スポット、ゴルフ場へのアクセスも良好で、観光＆レジャーの宿泊拠点としても活用できます。

ダブルルーム

定員:2名

広さ:13m2

料金:1名6,200円／泊〜、2名8,700円／泊〜

良質なベッド、ゆったり使用できるユニットバス、冷凍冷蔵庫、電子レンジ、加湿空気清浄機等を備えた客室。

シンプルながら高い快適性を実現しています。

ツインルーム

定員:2名

広さ:13m2

料金:1名6,200円／泊〜、2名9,700円／泊〜

ダブルルームと同様の設備を備えたツインタイプの客室。

2名での宿泊に最適です。

ユニットバス

ゆったり使用できるユニットバスを全室に完備。

清潔感のある空間で、快適なバスタイムを過ごせます。

「レスキューホテル」として災害支援に活用

「HOTEL R9 The Yard」シリーズは、建築用コンテナモジュールを利用した独立客室が特徴。

隣室と壁を接しないため静粛性とプライバシー性に優れます。

有事の際には客室をすみやかに被災地へ移設し避難施設等に利用できる「レスキューホテル」としての役割を担うことで、「災害に強い社会」および「未来の命や暮らしを守ること」に貢献します。

同ホテルシリーズは、災害など有事の際には「レスキューホテル」としての役割を担います。

筑前店をはじめ、県内で運営する店舗との連携体制を構築し、平時は宿泊施設として、有事には防災拠点として機能する、地域に根差したホテルを目指します。

2020年4月に長崎クルーズ船内における新型コロナウイルス感染拡大防止対策としてレスキューホテル初の有事出動を実施。

その後、東京都三鷹市および東京都千代田区、都内民間病院へPCR検査体制強化のために出動しました。

2021年12月には、栃木県へ新型コロナウイルス第6波およびオミクロン株の感染拡大対応のため、診察室やナースステーション等の臨時医療施設として126室を出動。

さらに2022年2月には、千葉県と東京都の臨時医療施設の付帯施設として計21室が利用されました。

ビジネス＆観光の拠点として、また災害時の防災拠点として、地域に貢献するホテルです。

出張や観光で福岡県大刀洗町を訪れる際には、快適な客室と充実した設備を備えた「HOTEL R9 The Yard 大刀洗」で、安心の滞在を楽しめます。

よくある質問

Q. オープン日はいつですか？

2026年2月27日(金)にオープンします。予約受付は2026年2月20日(金)15:00から開始されます。

Q. 客室料金はいくらですか？

ダブルルームは1名6,200円〜、2名8,700円〜。ツインルームは1名6,200円〜、2名9,700円〜です。

Q. 駐車場はありますか？

無料駐車場を60台分完備しています。

Q. アクセス方法を教えてください

車の場合は大分自動車道「筑後小郡IC」より約4分、電車の場合は甘木鉄道「今隈駅」より徒歩約6分です。

