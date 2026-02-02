Image:Amazon.co.jp

こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）では、2026年1月27日（火）9時から2月2日（木）23時59分まで「AmazonスマイルSALE」を開催中。

現在、コンパクト設計ながら6-in-1で、ノートPCのポート不足を1台で解消できるAnker（アンカー）の「Nano USB-C ハブ（6-in-1, 5Gbps）」がお得に登場しています。

Anker Nano USB-C ハブ (6-in-1, 5Gbps) 最大4K 最大85W出力対応USB-Cアップストリームポート 5Gbps高速データ転送 SD/micro SDカードスロット搭載 3,990円 （注文確定時に20％オフ） Amazonで見る PR PR

外出先でも使える軽量モデル！ 「Anker Nano USB-C ハブ（6-in-1, 5Gbps）」が20％オフ

1/28に新発売された「Anker Nano USB-C ハブ（6-in-1, 5Gbps）」は、コンパクト設計ながら6-in-1でノートPCのポート不足を1台で解消できる、持ち運びに便利なドングルタイプハブ。

今なら20％オフで早速値引き中です。

HDMIポート・SD / microSDカードスロット・USB-A / C・PD給電が搭載され、仕事やクリエイティブワーク、趣味の写真・動画編集まで幅広く対応しています。

サイズは約42×80×13 mm、重さは約36gと超軽量設計で、外出先でのプレゼンやカフェでの作業にも邪魔になりません。

ハブとして使用しながらノートPCへ最大85Wまでの高出力で急速充電が可能な点も嬉しいポイントです。

映像出力が4K@60Hzで快適

HDMIポートから最大4K@60Hzの高画質出力が可能。

外部モニターにつないでも高解像度表示に対応しているので、動画編集や大画面での作業も快適に行えます。

「外出先でも複数ポートを使いたいけど、ドッキングステーションは大げさ」という人にぴったりのアイテムです。

4K出力やSDカード対応まで備えながら、価格も手頃で初めてのUSB-Cハブとしてもおすすめですよ。

