反抗期の子どもから一言「勉強って将来役に立たないよね」親がすべき回答
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
すぎやま氏が自身のYouTubeチャンネルで「【保護者必見】反抗期の子どもから言われて回答に困ってしまったお悩みに10連発でしていきます」を公開した。動画では、反抗期の子どもが投げかける「勉強する意味ある？」「数学なんて将来使わない」といった鋭い質問に対し、大人が論理的に答えられず感情的に怒ってしまう現状を指摘。元教師の視点から、子どもを納得させ、親自身もアップデートするための具体的な回答術を10選紹介している。
動画内ですぎやま氏は、多くの大人が子どもの質問に対して「大人になればわかる」と論点をずらしたり、「いいからやりなさい」と力技でねじ伏せたりしているとし、それを「最悪の一手」だと断じた。その上で、「勉強は将来役に立たない」という問いに対しては、「役に立つか立たないかという尺度で判断してたら人生つまんなくなる」と回答。漫画『キングダム』を例に挙げ、直接的な実益はなくとも人生を豊かにする「教養」の重要性を説いた。
また、理科の化学式や数学の必要性については、「科学的な思考力が大事」だと主張。世の中に溢れる怪しい美容商材や健康食品を例に挙げ、「科学的な知識がある程度あったら、騙されない」と、学びが身を守る盾になると解説した。さらに「AIがあるのに暗記は不要か」という問いには、「基礎的な知識がない人ほどAIに振り回される」と反論。AIはあくまで「使う人間の能力を拡張する道具」であり、土台となる知識がなければ使いこなせないと強調した。
動画の終盤では「塾の方がわかりやすいから学校は寝ててもいい？」という疑問に対し、「塾の目的は受験対策、学校は人間関係とか社会性を磨くもの」と役割の違いを明確に提示。最後には、親ができる一番のこととして「親が楽しそうに学ぶこと」を挙げ、「子どもはそういう親の姿勢を見て、そこから生き方を学んでいきますから」と締めくくった。
動画内ですぎやま氏は、多くの大人が子どもの質問に対して「大人になればわかる」と論点をずらしたり、「いいからやりなさい」と力技でねじ伏せたりしているとし、それを「最悪の一手」だと断じた。その上で、「勉強は将来役に立たない」という問いに対しては、「役に立つか立たないかという尺度で判断してたら人生つまんなくなる」と回答。漫画『キングダム』を例に挙げ、直接的な実益はなくとも人生を豊かにする「教養」の重要性を説いた。
また、理科の化学式や数学の必要性については、「科学的な思考力が大事」だと主張。世の中に溢れる怪しい美容商材や健康食品を例に挙げ、「科学的な知識がある程度あったら、騙されない」と、学びが身を守る盾になると解説した。さらに「AIがあるのに暗記は不要か」という問いには、「基礎的な知識がない人ほどAIに振り回される」と反論。AIはあくまで「使う人間の能力を拡張する道具」であり、土台となる知識がなければ使いこなせないと強調した。
動画の終盤では「塾の方がわかりやすいから学校は寝ててもいい？」という疑問に対し、「塾の目的は受験対策、学校は人間関係とか社会性を磨くもの」と役割の違いを明確に提示。最後には、親ができる一番のこととして「親が楽しそうに学ぶこと」を挙げ、「子どもはそういう親の姿勢を見て、そこから生き方を学んでいきますから」と締めくくった。
YouTubeの動画内容
関連記事
元教師が解説「勉強しないと将来困るよ」が逆効果である理由とは？
「いじめで評価が下がる自治体は一件もない」元教師が断言、ネットで拡散される“デマ”の危険性
元教師が解説、内申点を上げる唯一の方法とは？「テストの点数を上げることが一番簡単」である理由
チャンネル情報
教育系YouTuber ｜ 教育評論家（松竹芸能 所属） ｜ LGBT ゲイ 新刊 弱いままのキミでバズる ベストセラー1位） 日本一バズってる元教師（2023年TTCA教育部門1位） TikTok41万/YouTube23万 公立中学校教員として10年以上勤務したのちに独立。 コロナで自己破産寸前のドン底におちいるがそこからバズって起死回生。 現在は教育系インフルエンサー、SNSコンサルタント、教育評論家として活動している。 応援メッセージ、ご質問 仕事のご連絡はsinnsyakai@gmail.comからどうぞ。
youtube.com/@sugitchannel YouTube