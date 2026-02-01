個人向け国債固定5年とネット定期預金に10万円預けた時の満期時の利息の違いは？
金利の上昇傾向が続く中、安全性を保ちつつ、よりよい利回りを目指したいと考える方が増えています。そんな中、元本が保証されている個人向け国債や定期預金の安定感に改めて注目が集まっています。
今回は、個人向け国債「固定5年」と、ネット銀行の高金利「5年満期定期預金」に焦点を当て、それぞれ10万円を預けた場合、満期となる5年後に受け取れる利息はどの程度違うのか、具体的な金額で比較してみましょう。
・5年後の受取利息：約7950円
・税引き後の受取利息：約6335円
実際は、受け取った利息から、税率20.315％分が差し引かれます。税率の内訳は、「所得税および復興特別所得税15.315％と住民税5％」です。
参照：固定5年「第178回債」 財務省
▼高金利の定期預金例（2026年1月時点）
【SBJ銀行】
・商品名：はじめての定期預金〈はじめくん〉
・金利：年利1.45％（5年・単利型）
・預入額：10万円から500万円まで
・対象者：国内に居住の個人で、はじめて口座を開設し、口座開設月を含む当初3カ月以内に預け入れができる方
・注意点：期間の途中で解約する場合は、解約日における普通預金利率が適用されます。
・他の選択肢：5年以外に、6カ月（年0.9％）・1年（年1.35％）・2年（年1.4％）・3年（年1.4％）もあり。
参照：SBJ銀行「はじめての定期預金〈はじめくん〉」
この定期預金に10万円を預け入れた場合、5年後に受け取れる利息は以下の通りです。
・税引き前の受取利息：約7250円
・税引き後の受取利息：約5778円
こちらも同様に、利息から税率20.315％が差し引かれます。
ここまで、個人向け国債「固定5年」とネット銀行の定期預金について、10万円を預け入れた場合の比較をしてきました。結果として、今回の試算では個人向け国債の方が「約557円」多い利息を受け取れることになります。
参照：全ての取扱金融機関一覧 財務省
一方で、今回ご紹介したSBJ銀行のような「新規口座開設者限定」のキャンペーンを利用する場合、手続きを「面倒だ」と感じる方もいるかもしれません。しかし、口座を開設することで、定期預金の利息以外にも大きなメリットを享受できる場合があります。
【SBJ銀行の利便性のポイント】（2026年1月時点）
・提携ATM入出金手数料が月13回まで0円
・ネットでの他行振込手数料が月5回まで0円
・普通預金の金利（変動）が最大0.3％と高水準
「今まで振込手数料やATM手数料をあまり気にしていなかった」という方は、ぜひ一度、年間に支払っている合計金額を振り返ってみてください。たとえ1回数百円の手数料でも、月に数回重なれば、今回の利息の差額を簡単に上回る大きな出費となります。
単純な利息の多さも大切ですが、日常の銀行利用がどれだけお得になるかという「トータルでのメリット」を含め、家計管理を考えてみるのもよいかもしれません。
文：舟本 美子（ファイナンシャルプランナー）
会計事務所、保険代理店や外資系の保険会社で営業職として勤務後、FPとして独立。人と比較しない自分に合ったお金との付き合い方を発信。3匹の保護猫と暮らす。All About おひとりさまのお金・ペットのお金ガイド。
(文:舟本 美子（ファイナンシャルプランナー）)
今回は、個人向け国債「固定5年」と、ネット銀行の高金利「5年満期定期預金」に焦点を当て、それぞれ10万円を預けた場合、満期となる5年後に受け取れる利息はどの程度違うのか、具体的な金額で比較してみましょう。
個人向け国債・固定5年を「金利1.59％」で10万円購入、5年後にもらえる利息はいくら？個人向け国債・固定5年（金利1.59％／年）を10万円購入した場合、満期となる5年後の利息は以下の通りです。実際の利息は半年ごとにもらうことができ、利息の総額となります。
・5年後の受取利息：約7950円
・税引き後の受取利息：約6335円
実際は、受け取った利息から、税率20.315％分が差し引かれます。税率の内訳は、「所得税および復興特別所得税15.315％と住民税5％」です。
参照：固定5年「第178回債」 財務省
ネット銀行の定期預金に10万円預け入れたら、5年後の満期時にもらえる利息はいくら？2026年1月時点で、ネット銀行の中でも高金利な5年定期預金の一例として、SBJ銀行の「はじめての定期預金〈はじめくん〉」があります。
▼高金利の定期預金例（2026年1月時点）
【SBJ銀行】
・商品名：はじめての定期預金〈はじめくん〉
・金利：年利1.45％（5年・単利型）
・預入額：10万円から500万円まで
・対象者：国内に居住の個人で、はじめて口座を開設し、口座開設月を含む当初3カ月以内に預け入れができる方
・注意点：期間の途中で解約する場合は、解約日における普通預金利率が適用されます。
・他の選択肢：5年以外に、6カ月（年0.9％）・1年（年1.35％）・2年（年1.4％）・3年（年1.4％）もあり。
参照：SBJ銀行「はじめての定期預金〈はじめくん〉」
この定期預金に10万円を預け入れた場合、5年後に受け取れる利息は以下の通りです。
・税引き前の受取利息：約7250円
・税引き後の受取利息：約5778円
こちらも同様に、利息から税率20.315％が差し引かれます。
ここまで、個人向け国債「固定5年」とネット銀行の定期預金について、10万円を預け入れた場合の比較をしてきました。結果として、今回の試算では個人向け国債の方が「約557円」多い利息を受け取れることになります。
銀行口座を開設して定期預金をはじめるときは、利息以外のサービスにも注目！預け期間が同じ5年、固定金利という条件で比べた場合、今回の試算では個人向け国債の利息が上回りました。個人向け国債は、2026年1月時点では全国881カ所の金融機関で購入でき、手軽に安全な資産形成ができるのが魅力です。
参照：全ての取扱金融機関一覧 財務省
一方で、今回ご紹介したSBJ銀行のような「新規口座開設者限定」のキャンペーンを利用する場合、手続きを「面倒だ」と感じる方もいるかもしれません。しかし、口座を開設することで、定期預金の利息以外にも大きなメリットを享受できる場合があります。
【SBJ銀行の利便性のポイント】（2026年1月時点）
・提携ATM入出金手数料が月13回まで0円
・ネットでの他行振込手数料が月5回まで0円
・普通預金の金利（変動）が最大0.3％と高水準
「今まで振込手数料やATM手数料をあまり気にしていなかった」という方は、ぜひ一度、年間に支払っている合計金額を振り返ってみてください。たとえ1回数百円の手数料でも、月に数回重なれば、今回の利息の差額を簡単に上回る大きな出費となります。
単純な利息の多さも大切ですが、日常の銀行利用がどれだけお得になるかという「トータルでのメリット」を含め、家計管理を考えてみるのもよいかもしれません。
文：舟本 美子（ファイナンシャルプランナー）
会計事務所、保険代理店や外資系の保険会社で営業職として勤務後、FPとして独立。人と比較しない自分に合ったお金との付き合い方を発信。3匹の保護猫と暮らす。All About おひとりさまのお金・ペットのお金ガイド。
(文:舟本 美子（ファイナンシャルプランナー）)