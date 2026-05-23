【ワシントン＝阿部真司】米国のトランプ大統領が主導し、「不当な捜査」による被害者を救済する基金の設立案が波紋を呼んでいる。基金は税金を原資に、トランプ氏が自身の支持者を念頭に総額約１８億ドル（約２８６０億円）の「救済金」を支給するものだ。与野党の批判は強まっており、政権運営の新たな火種となる可能性がある。基金は、政治的な理由を目的とする捜査で被害を受けた国民を税金で救済する仕組みだ。「被害者」