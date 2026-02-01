色合わせではなく形合わせ。

落ちゲーパズルの元祖『テトリス』は、テトリミノと呼ばれるブロックを隙間なく重ねて列を消すのがルールですよね。でも画面の中では2次元でペッタンコ。ふと考えると立体感はありません。

現実世界では、色を合わせるパズル「ルービックキューブ」がありますが…なんと両者が奇跡のコラボを果たし、立体的な「ルービックキューブテトリス」が爆誕しました。

テトリミノで形合わせ

いくつもの形のテトリミノと、3×3マスのルービックキューブをどう融合させるのか？

遊び方はキューブの回転で、全6種のテトリミノを正解の位置に配置できればクリア。1×1のブロックをバラバラにして、L字型や凸字型を作るんですね。

難易度は6段階あり、テトリミノのどれかを1種〜6種までを揃えます。もう6種になったらピッタリ3×3に収めないといけないので、頭がショートしちゃうかもです。

Image: メガハウス

ちなみに台座は1×4のテトリミノですが、直列4マスなので3×3に収まらず、苦肉の策で台座に落ち着いたのかな？なんて感じました。

『テトリス』の立体化

かつてはレゴで再現した、全手動アナログ『テトリス』というのがありましたが、もしフツーにテトリスを3次元にしたら落ちゲーのままの立体化で終わるでしょう。

だけどルービックキューブになったら奥行きまで考えないといけないので、完全に別次元のパズルです。列を揃えても消えないんですけどね。

「ルービックキューブテトリス」は、4月下旬に4,950円での発売です。

Source: Amazon, メガハウス