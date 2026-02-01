デローサ監督が結成秘話を明かした(C)Getty Images

3月に行われるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で米国代表を率いるマーク・デローサ監督が、大会への意気込みや、チーム編成でのエピソードなどを語った。米メディア『The Athletic』が現地時間1月29日、公式サイト上でインタビューの内容を伝えている。

【動画】何度見ても飽きない！「大谷VSトラウト」をもう一度チェック

前回大会に続きデローサ監督が率いる米国チームは、アーロン・ジャッジやカル・レイリー、タリク・スクバル、ポール・スキーンズをはじめとするメジャーのスーパースターが顔を揃え、“ドリームチーム”が結成された。2大会ぶり2度目の優勝を目標に掲げ、史上最強とも評される布陣で大会に臨む。

『The Athletic』によるデローサ監督のインタビューの中では、昨年、投打の中心となるジャッジ、スキーンズへオファーを出した際の様子なども語られている。

指揮官は今回のチーム作りについて、「選手たちが『やりたい』と強く望んでくれたことの結果だ。その点ははっきり言っておきたい」などと強調。その上で、ジャッジへの最初のアプローチについては、「始まりは昨年のスプリングトレーニングだった。ジャッジが（米国投手コーチの）アンディ・ペティットに出場への興味を示していると聞いて、すぐに本人に連絡した。彼は『100％出る』と即答してくれた」などと回想。続けて、「もちろん、シーズンを通して健康を保つ必要はあるが、早い段階で最大の成果を挙げることができた。ジャッジが参加し、リーダー、キャプテンになりたいと言ってくれたことだ」と述べている。