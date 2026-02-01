昨年の紅白に初出場したラッパーのちゃんみな。オーディション番組から誕生したガールズグループ「HANA」のプロデューサーとしても知られる。年明けのテレビ番組で本名が「乙茂内」であることを公表して話題になった。「乙茂内」と書いて「おともない」と読む、マイナーかつ難読の名字である。



【写真】新婚ほやほや女優、やや難読名字でも存在感

さて、岩手県岩手郡岩手町に川口という地名がある。



地名には体の部分を使って地形をあらわすことがある。「口」とは、小さな流れが大きな場所に流入する場所を指す言葉で、反対に出ていく場所は「尻」という。従って「川口」とは川がより大きな川や湖などに注ぐ場所を指している。



岩手町には北上川が流れており、川口付近では乙茂内（おともない）川・芦田内（あしたない）川・丹藤（たんどう）川・古館川が流入しており、文字通り「川口」の場所となっている。



このうち最も北に位置するのが乙茂内川で、「地理院地図」には乙茂内沢として記載されている。そして、東北新幹線いわて沼宮内駅の南に位置するこの付近の地名が岩手町大字江刈内字乙茂内である。



「乙茂内」の地名の由来はアイヌ語であろう。



昭和後半頃には、由来のはっきりしない地名のルーツをアイヌ語に求めることが多かった。その影響は大きく、今でも四国や九州の地名にまでルーツとしてアイヌ語由来を紹介しているサイトなどもある。



しかし、近年の研究でアイヌ語に因む地名は東北中央部より北側に限られることがわかっており、それより南に位置する地名の由来をアイヌ語に求めることは難しい。



乙茂内のある岩手県岩手町はアイヌ語由来の地名の存在する範囲内で、この「おともない」はアイヌ語に因むものだろう。「ない」はアイヌ語地名としてよくあるもので、川や沢を意味している。東北や北海道には「稚内」「真駒内」など「〜ない」という地名が多く、「おともない」もそうした地名の１つだ。



名字としての「乙茂内」は、この「乙茂内」地名に因むもので、現在も岩手町を中心にその周辺に分布している。ちゃんみなも父親が岩手県出身である。



◆森岡 浩 姓氏研究家。1961年高知県生まれ。早稲田大学政経学部卒。学生時代から独学で名字を研究、文献だけにとらわれず、地名学、民俗学などを幅広く取り入れながら研究を続ける。2017年から5年間NHK「日本人のおなまえっ！」のコメンテーターを務めた。著書は「47都道府県名字百科」「全国名字大事典」「日本名門名家大事典」など多数。