オタク米（魚沼産、1kg）などの豪華賞品が当たるチャンス！インターリンク「第21回オタク川柳大賞」

インターネットサービスプロバイダーのインターリンクが主催する「第21回あなたが選ぶオタク川柳大賞」の投票受付が、2026年1月30日より公式サイトにて開始されます。

応募総数9,957句の中から最終選考を通過した秀逸な20句が決定。

投票した方の中から抽選で、オタク給付金10万円やオタク米（魚沼産、1kg）などの豪華賞品が当たるチャンスです。

インターリンク「第21回あなたが選ぶオタク川柳大賞」

投票期間：2026年1月30日(金)〜2月25日(水)

結果発表：2026年3月13日(金)

投票サイト：https://www.575.moe/

投票期間：2026年1月30日(金)〜2月25日(水)

結果発表：2026年3月13日(金)

投票サイト：https://www.575.moe/

今回で21回目を迎える「オタク川柳大賞」。

応募総数は9,957句と、前回の7,828句を大きく上回る盛り上がりを見せています。

このイベントは、2005年にインターリンクの10周年記念企画「IT川柳大賞」として始まりました。

2008年の第4回より「オタク川柳大賞」にリニューアルされました。

最終選考を突破したのは、オタクの気持ち、生き様、悲哀、喜び、生活スタイル、妄想などが詰まったオタク全開の20作品です。

インターリンク代表取締役の横山による、恒例の「“オタクじゃない人向け”各川柳の解説」もブログで公開されており、誰でも楽しめるようになっています。

ネ申賞(グランプリ)並びに各賞は、オタクとオタクじゃない人の投票によって順位が決定されます。

公式サイトでは投票数と順位をリアルタイムで確認できる「リアルタイム集計」も実施されます。

最終選考通過20句

第21回の応募作品の中から19句、そして過去の入賞作品以外から選ばれた「敗者復活枠」1句の計20句が最終選考に駒を進めました。

沈んでた 姉も腐力で ちょっと浮く (チームオタ鬼：40代)

古参アピ やめとけあいつは 古古古参 (テ。：30代)

予算の倍 グッズbuybuy 給料bye (倍々バイト：20代)

推しは皆 あの世でわたしを 待っている (９２歳の東映オタク：90歳以上)

推し活を する金もなく ただ茶の間 (非正規雇用：20代)

サ終され ロマンス詐欺と 呼んでいる (なつふね。：40代)

Ｖ系の いいとこ語リマ クリスティ (だいすけ。：50代)

チャッピーも きっとキモいと 思ってる (せちい：50代)

よそはよそ、彼氏は彼氏、推しは推し (いぬどっぐ：20代)

ワイの推し 薄い本にて 寝取られる (オタク万歳。：40代)

ぬくもりは コードの先に ある気する (ＡＩに恋した人類代表：40代)

課金して 詫び石配られ また課金 (Ｔｈｅ Ｐｏｅｍａｒｉｓｔ：40代)

現場にて 最前管理の 地蔵かな (かしわもち：60代)

AI（きみ）にさえ 「不適切な内容」 拒絶され (あまし：40代)

政治より マンガが増やす 親日派 (雪丸太郎：50代)

死んでなお 生きた証の 死んだンゴ (さとけん：30代)

兄ですと 推しが言うなら 兄だろう (切子久兵衛：50代)

結婚し それでも好きと 知った朝 (失恋：20代)

あゝまさか こんな大人に なるなんて (にきゅう：40代)

リアルより やること多い ゲーム画面 (じゅん：20代)【敗者復活枠】

投票賞品

投票した方の中から抽選で豪華賞品が当たります。

A賞：オタク給付金 10万円×1名

B賞：オタク給付金 1万円×5名

C賞：オタク給付金 5000円(ギフト券)×15名

D賞：オタク米（魚沼産、1kg）×20名

同時開催「にゃこ式部」猫耳コンテスト

オタク川柳と同時に、猫耳キャラクターを決定する「にゃこ式部」猫耳コンテストも開催されています。

今回のテーマは「さくらみみ」です。

「さくらみみ」とは、不妊手術済みの印として耳先をさくらの花びらの形にカットされた「地域猫」の目印です。

このコンテストは「さくらみみ」について多くの人に知ってもらうことを目的としています。

応募総数に応じて1作品100円、投票総数に応じて1票10円がインターリンクから保護猫活動団体「大阪さくらねこの会」に寄付されます（上限10万円）。

オタクの魂が込められた一句に投票して、豪華賞品を狙えるこの企画。

あなたの推し句がネ申賞に輝くかもしれません。

インターリンク「第21回あなたが選ぶオタク川柳大賞」の紹介でした。

FAQ

Q: 投票期間はいつまでですか？

A: 2026年1月30日(金)〜2月25日(水)までです。

Q: 結果発表はいつですか？

A: 2026年3月13日(金)に発表されます。

Q: 投票サイトはどこですか？

A: https://www.575.moe/ こちらから投票できます。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post オタク米（魚沼産、1kg）などの豪華賞品が当たるチャンス！インターリンク「第21回オタク川柳大賞」 appeared first on Dtimes.