この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

ポイ活と投資に関する情報を発信するネコ山氏が、自身のYouTubeチャンネルで「祭り終了のお知らせ 4.5万もらえるキャンペーンが諸般の事情で終了か？」と題した動画を公開。みずほ銀行が実施している「積立投信Wハッピープラン」が、申し込み殺到により事実上の早期終了となったことを伝えた。



このキャンペーンは、契約金額などに応じて最大45,000円がプレゼントされるという内容で注目を集めていた。しかし、ネコ山氏によると、現在インターネット経由で投資信託口座の開設を申し込んでも、完了が3月以降になる見込みだという。キャンペーンの条件達成には2月末時点での判定が必要なため、今からの申し込みでは間に合わない状況となっている。



ただし、キャンペーンの判定日は2月末だけでなく、2025年8月末にも設定されている。そのため、ネコ山氏は「今から口座開設を申し込んでも、8月の判定で対象になる可能性は残されている」と指摘した。一方で、視聴者から寄せられた情報として、「当行の総合的な判断により、口座開設をお断りさせていただきます」との理由で口座開設を拒否されたケースがあることも紹介。ポイ活目的の申し込みが殺到したことが背景にあるのではないかとの見方を示した。



また、代替となるキャンペーンとして、ギフトアプリ「ギバース」の友達招待キャンペーンについても解説。新規登録者が招待コードを利用し、税抜2,000円以上の買い物をすると、招待者と登録者の双方に1,000円分のポイントが付与される。特にAmazonギフトカードの購入は現在2%還元となっており、実質52%の高還元率が実現できるとした。



みずほ銀行のキャンペーンは2月末の判定には間に合わないものの、8月末の判定という可能性は残されている。参加を検討していたユーザーは、今後の動向に注意が必要だ。