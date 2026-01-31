北海道が越谷との接戦を制し東地区首位キープ…オカフォーがダブルダブル、富永啓生は9得点

1月31日、北海きたえーるで「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」B1第21節GAME1が開催。レバンガ北海道がホームで越谷アルファーズを迎え撃ち、88－81で勝利して東地区首位をキープした。

北海道はケビン・ジョーンズを負傷で欠くなか、第1クォーターはジャリル・オカフォーとドワイト・ラモスを中心に得点を重ねて26－19と7点リード。続く第2クォーターでも逆転は許さず、44－39で後半へ。

後半に入ると北海道が再び攻勢をかける。古巣戦となる市場脩斗の3ポイントなどで、第3クォーター終了時点で69－59と10点差までリードを広げて最後の10分間へ。第4クォーターには1点差まで迫られる場面を作られながらも、菊地広人の3ポイントなどで再び突き放し、最終スコア88－81で北海道が白星を手にした。

ホーム13連勝を果たした北海道は、オカフォーが20得点14リバウンドとダブルダブルの活躍。ラモスが18得点で続き、ジョン・ハーラーが13得点、市場が10得点を挙げた。3ポイントが7本中1本成功と精度を欠いた富永啓生は、ファウルトラブルも重なり9得点を挙げるにとどまった

一方の越谷も松山駿が20得点、復帰3戦目のカイ・ソットが14得点12リバウンド5アシスト3ブロックの活躍を見せるも勝利には届かなかった。

■試合結果



レバンガ北海道 88－81 越谷アルファーズ（@北海きたえーる）



北海道｜26｜18｜25｜19｜＝88



越 谷｜19｜20｜20｜22｜＝81

